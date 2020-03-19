〈台股暴跌〉斷頭追繳令連發 融資水位降至20年最低 上市櫃近500檔個股跌停

台股指數今 (19) 日盤中再見恐慌殺盤，跌點逼近 700 點，跌幅多達 7.5%，融資斷頭賣壓不斷湧出，對大盤探底造成更大壓力，可觀察到，儘管集中市場融資已連續減少 7 個交易日，融資餘額僅剩 1046 億元，比起 2008 年金融海嘯時期更低，不過，恐慌情緒蔓延仍造成狂殺，高融資比個股一片慘綠，集中與櫃買市場更見到逼近 500 檔個股跌停，法人估在此情勢下，融資餘額可能跌破千億元。

台股不僅早已失守 9000 點關卡，最低更來到 8523 點，創 2016 年 7 月以來新低，盤面上融資使用率超過 30% 的個股，多數遭打入跌停板，包括世芯 - KY、美時、高力、川飛、立積、眾達 - KY、岱宇、中和、訊舟、光罩、三洋紡、十銓和柏騰等。

高融資股即便沒有跌停走勢也是疲軟不堪，樂士盤中逼近跌停，泰碩跌逾 8%，興泰和廷鑫均跌逾半根停板。

券商營業員透露，融資戶追繳令不斷發出，今日湧現強勁融資斷頭賣壓，加上大盤重挫不斷觸發法的程式停損，進一步加重跌勢。

截至上午 11 點，集中市場有多達 1059 家下跌，其中 318 家見跌停板，僅 32 家上漲，預估成交量衝破 3000 億元。

國票投顧進一步說明，大盤融資維持率目前數值 139.71%，已屬相當低的水位，短期盤勢或有逐步落底的可能性，不過，考量歐債風暴時大盤維持率最低來到 133%，而金融海嘯時最低更只有 120%，若此次疫情無法剎車，難保會演變為如金融海嘯、歐債危機般的影響層級，盤勢仍具相當下行風險。