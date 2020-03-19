600億元疫情紓困預算不夠 產官學者皆盼再加碼

立法院財委會今 (19) 日召開「如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」 公聽會，目前我國紓困特別預算僅 600 億元，與會產官學者大多認為不足，並表示此次疫情已經遠遠超過當年的 SARS，且還看不到舒緩的盡頭，盼能加碼擴大編列預算。

立委曾銘宗表示，我國紓困特別預算僅編列 600 億元，相較美國的 30 兆元、英國 12 兆、香港 4600 億元、韓國 2958 億元、新加坡 1350 億元，可看出我國防疫紓困經費相對不足，不足以因應產業、勞工紓困之需。

曾銘宗提出五大呼籲，包括一、各部會應盡速調查各行業損失情況，作為紓困決策參考；二、訂定紓困貸款免責條款，鼓勵銀行積極辦理紓困工作；三、研議放寬逾期放款的認定標準，減緩對中小企業的衝擊；四、各部會指定單一窗口，協助紓困振興工作；五、假設所需經費不足，可先挪用 109 年度預算，或由相關基金支應，若有緊急需要，贊成辦理追加預算。

有學者也指出，SARS 時編列 500 億元預算，我國現在的經濟規模與當時相比，成長 44%，按此比例等於至少編列 918 億元，尤其現在疫情遠遠超過當年的 SARS，雖然美國和台灣的經濟規模相差 16 倍，但其編列的預算卻相差幾百倍之多，顯示我國預算編列嚴重不足。

至於要編列多少預算才足夠？學者表示，以紐西蘭編列 GDP 占比的 4%、香港 4.5%、韓國 0.6%，但我國紓困預算連 GDP 的 0.6% 都不到，且台灣和中國的經濟連結度很高，受影響會高於韓國，建議我國可編列占 GDP 約 1.5% 的紓困預算，也就是相當於 2600 億元。

曾銘宗強調，我國疫情防治部署超前，但是紓困振興沒有，建議政府掌握疫情發展之餘，也要確實掌握疫情對產業面、金融面的衝擊，儘速利用政府的貨幣政策，包括降息或更寬鬆的貨幣政策，以及財政政策包括擴大支出、減稅，都應盡速提出，超前部署，讓受到衝擊的產業、勞工度過難關。