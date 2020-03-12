澳洲宣布176億澳幣刺激計畫 含一次性發放現金

澳洲週四 (12 日) 公布 176 億澳幣 (約合 114 億美元) 的財政刺激計畫，以協助抵禦受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊的經濟，疫情恐使澳洲經濟自 1991 年以來首次陷入衰退。

澳洲總理 Scott Morrison 宣布的刺激計畫，包括未來兩年支出 13 億澳幣，用於保護 12 萬學徒的工作。政府還將在未來 4 年支出 67 億澳幣，用於支持中小企業的現金流，幫助他們在預期中的滑坡期仍能支付薪資。

此外，政府將在 4 年內擴大稅收減免計劃，提供 7 億澳幣資金，以幫助企業購買新設備。

Morrison 說：「這項計畫是為了讓澳洲人保住工作，這項計畫是為了確保澳洲經濟更強勁地復甦，預算也隨之提高。」

具體措施包括發放現金

刺激措施中包括直接發放一次性現金，給福利的取領者，Morrison 表示，在直接支付現金上，最大的受益者是年金的領取者，他們約占總人數一半左右，也將擴大到那些享受家庭稅收優惠的人。

一次性付款將使政府損失 48 億美元，但澳洲政府相信，這些措施有助提升消費支出，讓整體經濟受益。

財政部長 Josh Frydenberg 表示，我們不是要告訴澳洲人如何花錢，但經驗顥示，人們會花這筆錢，從而鼓勵經濟活動。

澳洲加入世界各國政府，採取財政刺激政策來對抗疫情衝擊。除了降息之外，各國政府已承諾及考慮中的預算總額，已經超過 840 億美元，這些措施包括派發現金、稅收優惠、財政撥款等。

詳細方案細節

澳洲政府宣布的具體措施包括：

為收入低於 5000 萬澳幣的企業，提供高達 2.5 萬澳幣的免稅付款，以幫助支付薪資和改善現金流；

每季為小企業僱用的每名學徒，支付 7000 澳幣的薪資援助，以幫助他們留住學員並重新僱用失去工作的人；

擴展即時稅收抵免計劃，以幫助收入高達 5 億澳幣 (先前為 5000 萬澳幣) 的約 350 萬企業，購買價值高達 15 萬澳幣 (先前為 3 萬澳幣) 的資產；

向福利領取者一次性支付 750 澳幣。

澳洲央行上週已經降息至紀錄新低 0.5%，並且貨幣市場定價顯示，央行將在 4 月份進一步降息。