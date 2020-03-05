RBA：澳洲Q1 GDP恐衰退 創9年來首見

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，全球經濟活動皆受到嚴重衝擊，澳洲央行 (RBA) 預估，今年第一季 GDP 將有可能呈現衰退趨勢，且為 9 年來的首次衰退。

澳洲於週三 (4 日) 公佈了去年第四季的 GDP 增長率，報 2.2%，較第三季成長，但是，隨著武漢疫情的爆發，對於澳洲的旅遊及教育產業皆造成嚴重打擊，並於第一季下滑了 10%，由於旅遊及教育產業占了澳洲整體 GDP 的 5%，因此，該產業的衰退，預期也將導致澳洲的經濟陷入困境。

澳洲 GDP 增長率 (圖：Trading Economics)

澳洲財政部秘書長 Steven Kennedy 表示，疫情對於經濟所造成的影響，有可能會持續至第二季，且與 2003 年的 SARS 疫情相比，影響的程度將會更大、影響的期間也會更長。

為了減輕疫情對於澳洲經濟所造成的衝擊，澳洲央行於週二 (3 日) 宣佈降息 1 碼，使澳洲的基準利率降至歷史低點 0.5%。另外，市場預估澳洲央行將有 85% 的可能性，會於 4 月份的利率會議中再度宣佈降息。

澳洲基準利率 (圖：Trading Economics)

除此之外，市場亦預期，澳洲政府將會於近日宣佈財政刺激政策，以提振澳洲的經濟成長。花旗集團經濟學家 Josh Williamson 預估，財政政策的規模最高將會達到 30 億 50 億澳幣 (20 億至 33 億美元)，約佔整體 GDP 的 0.1%。

Kennedy 表示，對於第一季 GDP 增長率的預估，尚未包含因為供應鏈中斷、以及企業和消費者信心低迷所造成的影響。

澳洲央行副總裁德貝爾 (Guy Debelle) 則指出，疫情對於建築業及零售業皆造成了影響，但目前仍難以判斷影響的程度、以及將持續的期間。