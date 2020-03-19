南韓提50兆韓元金融救濟措施 韓股今暴跌8%

青瓦台於週四 (19 日) 上午表示，為穩定武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊下的民生經濟，在經過緊急經濟會議的招開後，南韓政府決定採取 50 兆韓元 (約 390 億美元) 規模的金融救濟措施。並表示在必要時也將提供進一步的支援。

根據《韓聯社》19 日報導，南韓財長洪南基表示，這項 50 兆韓元規模的金融支援計畫，主要是為了幫助中小企業和信用評等較低的人們紓困。也打算成立基金，來為下跌的南韓股市設下防線。

洪南基在南韓總統文在寅所主持的緊急經濟會議後的聯合記者會上說道：「當年的亞洲貨幣危機與金融風暴影響了金融部門，然而目前持續中的危機正在影響全球及所有部門。」而除了上述 50 兆韓元規模的金融救濟措施，洪南基也表示將視市場狀況發展，可能還會包含第二波的補充預算。

目前南韓政府已確保 11.7 兆韓元的額外預算，希望將武漢肺炎所帶來的經濟打擊降至最小，並刺激南韓的經濟成長。也打算擴大公司債的購買規模，以協助當地企業能及時取得必要資金。並打算在未來 3 年，要將主要抵押債券 (P-CBO) 計畫的上限，暫時拉高至 6.7 兆韓元。

南韓政府也打算與當地的金融機構共同成立債券市場安定基金，並尋求另一筆超過 10 兆韓元規模的股市安定基金。

截至週三 (18 日) 為止，南韓 KOSPI 指數已連續 6 日出現下跌。在週四 (19 日) 上午再次暴跌逾 8% 創十多年來低點，也觸發熔斷機制導致交易暫停。