比爾蓋茲：完善執行防疫關閉6-10週 確診人數應能降至低水位

微軟聯合創始人比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 週三呼籲大眾在面對武漢肺炎大流行時保持冷靜。

在《Reddit》論壇上，針對武漢肺炎疫情可能持續多久，蓋茲表示，「如果一個國家在檢測和『關閉』方面做得很好，那麼 6-10 週後看到的確診病例就應該很少，且能夠開放支援。」

多年來關注健康議題的蓋茲在論壇上闡述『關閉』的意思，「現階段富裕國家有很多確診案例，若這 2-3 個月期間採取檢疫和隔離社交 (我稱為『關閉』) 等正確行動，這些富裕國家應該可避免走到高程度感染的地步，我擔心所有經濟損失，但更糟糕的是，這病毒對開發中國家的影響程度可能更嚴重，因為這些國家無法像富裕國家那樣執行社會隔離，且醫療承載能力低下許多。」

針對美國人能為其他國家做什麼的提問時，蓋茲回應，儘管情況如此，大眾仍應保持冷靜。

蓋茲上週表示，他將辭去微軟董事一職，更加專注地投身於慈善事業，旗下基金會已允諾提供 1 億美元協助全球對應武漢肺炎。

針對何時疫苗能問世，蓋茲表示，「我們獲得的首批疫苗將率先提供醫療保健工作者和關鍵工作者。」他提到，如果一切順利，在上述工作者獲得疫苗後 18 個月可望提供大眾，但由於一切尚無法確定，所以他很謹慎不願做出承諾，只稱相關人員正全速加快工作。