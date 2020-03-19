富達新級別基金 「鉅亨買基金」首家開賣

富達投信近期引進新級別基金－富達美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)A 股 C 月配息美元級別，由「鉅亨買基金」首家開賣，這次引進的這檔基金 C 月配息級別，配息率較其他級別來得高，也為國內配息基金再添一檔生力軍。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，「鉅亨買基金」相當積極爭取優質的基金上架，希望讓投資人在進行資產配置時，能有更多元的選擇。除了境外基金，自去年底開始國內的投信基金也陸續上架，使平台的產品線更加齊全，加上擁有自己的投資研究團隊，能隨時提供市場最新觀點及基金產品分析，因而受到投資人的認同，近年平台的開戶人數大幅成長，配息基金專家的形象愈形穩固，加上行銷推廣的能力也深得基金公司的認同，因此陸續有基金業者選擇「鉅亨買基金」做為特定產品的首家銷售的管道。

近期投資市場受到肺炎疫情嚴重失控而大幅震盪，張榮仁認為，投資人若以配息為理財主軸，多為長線投資型態，則可以趁市場震盪時逢低進場佈局，以累積更多的基金單數位，更有利於配息策略。另外，經過這一波大幅修正過後，有些資產的投資價值已陸續浮現，只是就目前的市況來看，因疫情發展狀況仍不明朗，投資風險仍在下，建議投資人不宜搶短，而是採取較有紀律的方式，以月月扣或定期定額方式佈建投資部位，做好資產配置管理，並善用優惠活動方案，降低申購費用以提升投資效率。

目前「鉅亨買基金」推出多項優惠方案，包括全平台配息型 (月配息)、平衡型及債券型全系列基金的單筆申購，以及全平台基金月月扣，2020 年全年都是零手續費；另外，透過「鉅亨買基金」完成開戶，享有兩筆定期定額終身零手續費的優惠外，「鉅亨買基金」的既有客戶，即日起，也有兩筆定期定額可享終身零手續費的優惠，不過，張榮仁提醒，新戶的優惠使用期限為開戶完成日起 30 日內，既有客戶則是到 3 月 31 日為止，投資人可把握機會擇優進場佈局。

