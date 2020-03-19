工商協進會喊紓困緩不濟急 盼政府減稅、補貼員工薪資

立法院財委會今 (19) 日召開「如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會，工商協進會表示，紓困緩不濟急，新加坡、韓國等國對治企業的援助都是一次到位，希望政府可以減稅，並補貼無薪假員工薪資。

工商協進會表示，現在近乎全球鎖國，首當其衝就是航空觀光旅行業者，營收幾乎直接腰斬，但是紓困緩不濟急，新加坡、韓國等國對治企業的援助都是一次到位，我國若只仰賴現在紓困措施和消費券，恐無法挽救民間消費的舒展。

工商協進會進一步表示，希望政府可以擴大編列紓困金額、簡化申請程序，並且第一階段紓困提出 5 億元的「以訓代賑」，補助相關產業員工接受在職訓練，但是以 5 億元來說，不管 10 人公司、還是 3000 人公司，領到的是否都一樣，建議政策能依照企業規模，注意比例原則，不要齊頭式平等，否則以訓代賑將流於「看得到吃不到」。

工商協進會指出，此次疫情嚴峻，對運輸觀光旅行業來說，營業損失陷入困境，即使現在已提紓困方案，但並非直接補貼，希望政府可以對企業減稅，免徵營業稅、營所稅，甚至減免水電費。

工商協進會還指出，韓國對觀光等四大產業，補貼薪資可達 90%，建議我國政府除了要求企業避免資遣員工，若進入長期無薪假，也可以擴大編列預算，補貼員工薪資。