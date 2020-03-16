經濟部發布疫情資金紓困作業要點 今起收件至9月15日

經濟部為協助受武漢肺炎 (COVID-19) 影響事業紓困、振興資金，12 日已訂定發布相關辦法，今 (16) 日進一步發布相關作業要點，分為舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款，並開放受影響事業可向金融機構申請貸款及利息補貼，申請期限自 2020 年 3 月 16 日起至 2020 年 9 月 15 日止。

經濟部中小企業處表示，依法辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記、稅籍登記的本國營利事業，或依商業登記法第 5 條得免辦理登記的小規模商業，只要今年 1 月起任連續二個月，平均營業額較去年 7 月至 12 月或去年同期平均營業額減幅達 15%，由經濟部、受委託機構或金融機構認定屬實者，皆可申貸。

舊有貸款展延方面，可向承貸金融機構協議展延者，展延期間第 1 年免收保證手續費，若為中小型事業，經濟部加碼提供利息減免補貼，最高按中華郵政 1 年期定期儲金機動利率 (目前 1.06%) 補貼金融機構辦理利息減免，補貼期間最長 1 年，每家事業補貼金額上限為 22 萬元。

營運資金貸款方面，企業若有支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金資金需求，可申請營運資金貸款，由信保基金提供 10 成信用保證並免收保證手續費，若為中小型事業，經濟部將補貼 6 個月全額利息，每家事業利息補貼上限 55000 元，但貸款期間不得減薪或裁員。

振興資金貸款方面，企業可申請振興資金貸款，由信保基金提供 8 至 9 成信用保證並免收保證手續費，若為中小型事業，經濟部可提供貸款利息補貼，補貼期限最長 1 年，補貼利率最高按中華郵政 2 年期定期儲金機動利率 (目前 1.095%) 計算，每家事業補貼上限 22 萬元。

經濟部表示，針對急需營運資金及振興資金貸款的事業，也提供 100 億元保證專款，可提供 1000 億元融資額度，協助度過難關。