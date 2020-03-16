商總籲從四大面向 擴大紓困預算規模

全國商業總會副理事長許舒博今 (16) 日出席「因應武漢肺炎疫情產業關懷座談會」，從租稅減免、資金紓困、人力資源及刺激消費四大面向，提出紓困建議，籲請政府擴大紓困預算規模，才能普及所有受創產業。

行政院政務委員龔明鑫與經濟部長沈榮津今日共同主持「因應武漢肺炎疫情產業關懷座談會」，此次座談會邀集商總等內需型服務業者代表共同交流。許舒博表示，肺炎疫情爆發，重創國內各產業，以服務業中的民生產業受傷最慘重。

商總自 2 月中旬開始，持續對會員單位進行「有關新冠肺炎疫情對企業經營影響調查」，發現旅行業部分，我國周邊香港、澳門、新加坡、泰國、馬來西亞、日本、韓國等地旅遊團，幾乎全部取消，桃園機場整體運量減少超過一半，收入銳減 8 成，國際旅客與國人旅遊幾近停滯，業者經營雪上加霜；旅館業者同受疫情牽連，初估整體訂房減少 7 至 9 成。

交通運輸業方面，遊覽車、租賃車營收受影響超過 5 成，業者付不出車輛貸款，遊覽車駕駛大量離職轉行，另謀出路。船務代理與貨運業者受國際航班取消影響，出貨減少 25%，進口減少 7 成，同時因貨櫃滯留港埠，場租等成本增加，嚴重影響生計；汽車貨運業者常低溫運輸貨量也年減約 25%。

餐飲業方面，因民眾害怕群聚與密閉空間傳染，原本預定的春酒等宴席大量取消，平常餐廳消費人數也驟減，營業損失約 7 成；百貨零售批發業者整體人潮也減少約 5 成。蔬果也無法外銷、內需市場縮小，產地發生耕除，約有 7 成庫存無法銷貨，3 成目前朝電商通路及超市為主，僅內需部分維持。

許舒博強調，現在業者每天開門營業就是賠錢，已在吃老本、咬牙苦撐階段，他從「租稅減免」、「資金紓困」、「人力資源」及「刺激消費」四大面向提出紓困建議。

租稅減免方面，建議針對受疫情影響嚴重的觀光、交通、旅遊相關產業，提供減免房屋稅、地價稅、營業稅等措施，或調降公告地價，比照 SARS 期間「土地增值稅」減半徵收政策，在重要觀光景區調降「公告地價」或「公告土地現值」等；今年稅賦也建議減半徵收或延繳，給予企業金流空間。

資金紓困方面，建議政府提供低利貸款、利息補貼、貸款展延、提高貸款成數等協助，讓受疫情嚴重衝擊業者僅繳納本息、暫緩繳納貸款本金等方式，以維持企業營運。而對於貸款、補助金額審查與撥款程序，也要簡化流程，否則緩不濟急。

人力資源方面，勞動部雖推出充電再出發計畫，但有部分企業無薪假培訓提升方案窒礙難行，也有企業已關門倒閉，建議應由業者提出較彈性適合勞工的訓練需求，如交通運輸業司機、廚師等，不適合教室型培訓，並給予員工教育訓練津貼；對於專業技術員工 (如遊覽車駕駛等) 因疫情期間收入不足大量離職問題，建議由政府提供工資補助，以挽留專業技術人力。

在刺激消費部分，經濟部與文化部所提出 23 億元振興抵用券隨住宿發放，且限制用在夜市、商圈、餐廳與藝文活動等 4 領域，誘因不足，內需產業眾多，僧多粥少，建請政府加碼擴大振興抵用券規模，補助更多行業別，不要侷限綁定旅館住宿才能取得，以提升消費動機，未來疫情趨緩之際，政府也可舉辦各種大型展售活動，刺激市場內需消費。

許舒博也說，行政院編列特別預算 600 億元，扣除防疫經費後，只剩下 404 億元，遠低於新加坡 1350 億元及香港 4656 億元紓困預算，加上台灣人口比新加坡及香港還多，杯水車薪難以發揮成效。且日本政府還編列 10 兆日圓紓困金，換算日本 1.2 億人口，等同每人可獲得約台幣 2.4 萬補助金。

他建議，總統蔡英文所提出的新增 400 億元紓困預算，至少過半優先挹注於餐飲、零售、商圈、傳統市場等內需型產業，擴充紓困振興預算規模，適時調整企業融資保證與利息補貼、運輸業稅費補助、旅宿業營運補貼，農漁畜產品拓銷，及內需與藝文產業的消費抵用券等措施，才能讓紓困政策確實幫助所有受創產業。