救市招數未見效 顧立雄：不排除再祭限空、研議調整RBC風險係數

台股今 (19) 日盤中狂瀉近 700 點，指數失守 8600 點，創 3 年半新低，市場關注後續是否祭出限空令，金管會主委顧立雄表示，將視市場情況，不排除採取限空手段，同時也請保險局研議，是否調整保險業資本適足率 (RBC) 的風險係數，一旦放寬 RBC ，將有助引導壽險資金入台股。

金管會昨日限制借券賣出量，被外界視為打擊外資空頭，同時放寬融資融券補繳自備款或保證金差額擔保品範圍，避免斷頭，但似乎沒起效用，台股今天持續崩跌，不但一開盤就摔破 10 年線，且開低走低，盤中最重暴跌近 700 點，失守 8600 點，創 3 年半新低。

外界關注，台股是否呈現非理性下跌，顧立雄表示，現在看起來有「過度恐慌」的情形，主要是昨天限制外國人入境、確診病例增加，對投資人的信心造成影響，尤其美股不穩，近期漲跌都是千點起跳，動輒就觸及熔斷機制，台股跟著美股走，導致投資人信心不足，金管會已經採行多項措施，後續不排除再祭其他限空手段。

顧立雄呼籲，投資人對台股仍要有信心，不能否認疫情擴散影響終端需求，但疫情終會過去，股市也會回到正軌，投資人要理性看待；且各國嚴肅以對，紛紛採取封城、鎖國等措施，預期在短期內可防堵疫情擴散，一旦和緩，終端消費需求也會跟著恢復。

近期金融股跌深，後續是否鬆綁資本適足率（RBC），顧立雄表示，股市下跌確實衝擊保險業 RBC，雖已有逆景氣循環措施，讓保險業投資台股的風險係數調降，但顯然還不夠，目前正研議 RBC 可以如何調整，正請保險局和保發中心研議中；鼓勵保險業資金投入台股，但目前卡在影響 RBC 的問題較大，一旦放寬壽險業的 RBC 係數，將有助引導壽險資金入市低接。