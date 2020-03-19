盤前財經大事搶先讀2020年03月19日

今日操盤前瞻

法說會：美時、捷迅、明泰、中美晶

除權息：台積電

美股又熔斷！道瓊狂瀉 1300 點 3 年首見破 2 萬點大關

武漢肺炎疫情的不確定性仍讓華爾街憂心忡忡，週三 (18 日) 美債殖利率上升、原油暴跌 24% 刷 18 年來新低、美元連 7 日揚，美股開盤賣壓不止，盤中再度遭逢熔斷，爾後美股拋售潮持續，道瓊一度暴跌逾 2000 點。閱讀全文...

全球鎖國封關 沙俄價格戰 原油摔至 18 年低點

週三 (18 日) 交易，因應各國持續封關防疫以及沙俄大打原油價格戰的背景，原油期貨價格重挫，WTI 原油創 2002 年以來最低收盤價。閱讀全文...

搶救台股 10 年線 國安基金今天盤後開會討論護盤

為挽救台股跌跌不休頹勢，財金部會將聯手出招救市，繼金管會宣布 5 大措施後，國安基金執行秘書阮清華證實，國安基金今 (19) 日盤後將召開臨時委員會討論進場時機，力抗空頭賣壓穩定股市信心。閱讀全文...

台積電 1 名員工確診新冠肺炎 將啟動分組辦公營運模式

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (18) 日公告，有一名員工確診 COVID-19(新冠病毒肺炎)，該名員工已入院進行妥善診治，其曾近距離接觸者約 30 人，並已即刻進行為期 14 日居家隔離，公司並決議，將啟動分組辦公營運模式，強調此事件不影響公司營運，相關細節以政府公開資訊為主。閱讀全文...

〈文曄結盟祥碩〉證期局喊卡 雙方換股案恐生變

金管會證券期貨局昨 (18) 日公告，文曄 (3036-TW) 與祥碩 (5269-TW) 換股一案，因申報書件應記載事項不充分，即日起停止申報生效。閱讀全文...