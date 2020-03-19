

◆盤勢分析

1. 儘管美國政府釋出兆美元刺激方案的細節、防疫行動升級、全球各國實施封城緊鑼密鼓，仍不敵市場對新冠肺炎的恐慌情緒，原油市場下跌逾 2 成，美股盤中再度觸發熔斷機制，四大指數跌幅介於 - 4.7% 至 - 9.79%，指標股 AMD、Nvidia、美光跌逾 6%，Apple 跌幅超過 2%，台積電 ADR 跌逾 8%。

2. 各國政府針對疫情陸續提出措施或政策，應對現在疫情的影響，但台股呈現開高走低，相對國際股市弱勢，顯然賣壓依然沉重，指數最終下跌 220.96 點，跌幅 2.34%，收在 9,218.67 點，成交金額為 2,106.79 億元。三大法人合計賣超 316.07 億元，外資賣超 285.75 億元、投信買超 4.8 億元、自營商賣超 35.12 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，結構有利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

（2）均線：支撐為 10 年線 (約 9,110 點) 附近，壓力為 5 日線 (約 9,785 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向下，9 日 K 值低於 20，來至超賣區，仍有機會醞釀跌深反彈。

4. 櫃買指數跌幅 1.45%，收在 111.66 點，同步加權指數創波段低點。支撐約 109 點附近，壓力為 5 日線 119.3 點附近，KD 交叉向下，9 日 K 值低於 20，來至超賣區，仍有機會醞釀跌深反彈。

5. 觀盤重點：指數創波段低點，下跌過程未曾突破 5 日均線，因此止跌首要條件需先重返 5 日線支撐，然而上方仍是層層關卡需要挑戰，操作建議不宜躁進，資金比重不宜過高，未來台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、生技醫材等。

6. 國安基金指出，近期 COVID-19（新冠肺炎）疫情持續擴散，引發投資人就疫情能否有效控制及全球經濟動能衰退的不安心理，全球股市跌勢不止，將在 19 日召集新冠疫情衝擊股市以來的首場國安基金委員會議，時間將在盤後，已引起市場對此高度矚目。

7.6592 和潤企業受惠於台灣車市成長、母公司 2207 和泰汽車業績飆高，推升業績獲利，去年稅後淨利衝上 22.36 億元，EPS 達 5.81 元，均創新高，董事會決議擬配息 3.1 元，現金殖利率約 5％。18 日董事會也決議，斥資 3.1 億元入股台灣汽車共享事業龍頭 iRent，期盼合作增添成長動能。

8. 測試大廠 2449 京元電受惠於豪威 CMOS 影像感測器（CIS）測試訂單持續湧入，加上華為海思在有線及無線網路晶片、5G 基地台晶片等測試訂單有增無減，第一季營收表現僅較上季減少 5％以內淡季不淡，第二季營收可望創下歷史新高，訂單能見度已看到第三季。

9.3036 文曄與 5269 祥碩上月以增資發行新股、股份交換方式進行合作，但現在因申報書件應記載事項不充分，遭金管會證券期貨局於昨（18）日公告即日起停止申報生效。

