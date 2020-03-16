油價重挫侵蝕獲利 沙烏地阿美仍計劃發行750億美元股利

據《彭博》報導，儘管近日來國際油價重挫，對於沙烏地阿拉伯國有公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 的獲利造成衝擊，但該公司仍於週日 (15 日) 財報公佈時表示，計劃發行 750 億美元的股利。

由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，再加上由沙烏地阿拉伯發動的石油價格戰，導致布蘭特原油價格自去年 12 月份以來，已下滑了超過 50%，降至每桶 32 美元左右，部份市場分析師預估，原油價格仍將持續下探至每桶 10 美元以下。

沙烏地阿美於週日 (15 日) 公佈 2019 年財報，由於受到油價大跌的影響，導致該公司的獲利及財務體質皆受到打擊。沙烏地阿美宣佈將縮減本年度的資本支出金額至 250 億 - 300 億美元，較 2019 年的 328 億美元下滑。

布蘭特原油價格、沙烏地阿美獲利 (圖：Bloomberg)

由於沙烏地阿美承諾將發行 750 億美元的股利，再將上資本支出計劃，預估該公司仍須至少 1 千億美元的資金以支付目標預算。

沙烏地阿美預算支出 (圖：Bloomberg)

根據 Al Rajhi Capital 預估，假設沙烏地阿美每日生產量為 1070 萬桶，且布蘭特原油維持在平均每桶 30 美元的價格，則該公司於 2020 年自由現金流量將可達 630 億美元。

除了現金流量以外，由於目前融資成本低，再加上沙烏地阿美的負債權益比僅達 5%-15% 區間，因此，該公司亦可透過借款以籌措所需資金。

Al Rajhi 的研究主管 Mazen Al-Sudairi 表示，為了符合承諾的股利及資本支出計劃，沙烏地阿美將不須透過資產清算或重組，而僅須利用公司帳上的自由現金流量即可支付。

受到油價重挫及產量減少的影響，沙烏地阿美於 2019 年的獲利下滑 21% 達 3310 億里亞爾 (約 880 億美元)。沙烏地阿美股價於台北時間週一 (16 日) 下午 18 時許下滑 2.44%，達每股 28 里亞爾。

沙烏地阿美股價日 k 線圖

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