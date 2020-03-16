金融圈中標人心惶惶 金管會下令三項出國管控措施

台灣昨 (15) 日一口氣新增 6 個確診案例，其中，傳出案 54 例是金融從業人員，引起金融圈高度警戒，金管會緊急下令，要求各業者須確實執行所屬高層主管、從業人員 (含同居眷屬、室友) 三項出國管控措施，全面避免非必要公務或非公務的出國行程。

由於境外移入確診案例不斷增加，傳出一名外資金融業員工出國回來後確診，由於金融業一旦淪陷，恐因接觸服務人群多，成為防疫破口，不只金融圈、各界都人心惶惶，金管會今天緊急下令要求，首先，因應嚴重特殊傳染性肺炎全球大流行，請各保險公司確實執行所屬高層主管及從業人員（含同居眷屬、室友）的出國管控，防疫期間應全面避免非必要之公務及非公務出國行程。

金管會進一步強調，董事長及總經理若仍有出國規劃，請事先通報保險局，包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

第二，各公司對於所屬高層主管或從業人員（含同居眷屬、室友），自國外返國者，應確實要求依規定進行居家檢疫或自主健康管理；另與該居家檢疫或隔離的返國人員有接觸者，應主動通報公司並進行自主健康管理。

第三，各保險公司如有人員確診、隔離或居家檢疫，或自主健康管理情形（含眷屬、室友或接觸確診者），應請即時辦理重大偶發事件通報。

不只保險局動起來，證期局也通知各大公會，包括會計師公會、券商公會、投信顧公會，要求各公會轉知各會員成員，要求各業者要避免非必要的出國行程。銀行局官員也表示將評估同步要求銀行業者比照辦理。