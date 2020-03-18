金控護盤第一槍！開發金啟動庫藏股 預計買回15萬張

武漢肺炎疫情愈演愈烈，台股也跌跌不休，開發金 (2883-TW) 今 (18) 日召開董事會決議，通過實施庫藏股，預計買回 15 萬張，期間從 3 月 19 日起至 5 月 18 日，股價買回區間在 7.6 元到 10 元間，為金控開出啟動庫藏股的第一槍。法人表示，除了響應政府護盤政策，開發金去年獲利成長力道不錯，但股價仍在相對低檔，可能因為股價委屈，因此啟動庫藏股。

金管會鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，開發金此次實施庫藏股，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為 1%，預計買回 15 萬張，股價買回區間在 7.6 元到 10 元間，但買回價格若低於區間價格下限，將繼續買回，不只配合政府穩定股市措施，同時維護股東權益及公司信用。

開發金在子公司商銀、證券、資本、壽險四大引擎獲利逐漸展現綜效，去 (2019) 全年稅後純益達 128.50 億元，每股稅後純益 0.88 元，全年獲利年成長達 64%，為所有金控中的最佳進步王，更創下近 13 年新高，2019 年底每股淨值亦提高至 12.86 元。

法人表示，開發金去年獲利表現亮眼，但並未合理反映在股價上，相較於其每股淨值，開發金今日以 7.5 元作收，連票面價都不到，股價顯然被低估，可能因為股價委屈，因此啟動庫藏股。