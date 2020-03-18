〈晶睿法說〉疫情干擾大型專案交貨期恐遞延 營運展望轉保守

安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (18) 日舉辦線上法說，展望後市，總經理廖禎祺表示，受武漢肺炎疫情影響，擔憂品牌事業大型長期訂單，交貨時間恐往後遞延，原公司力拚營運優於市場成長，在不確定因素影響下，展望轉趨保守。

廖禎祺指出，據 IHS 產業報告，安控產業 5 年年複合成長率為 8.3%，晶睿原預期在內部調整運作下，品牌、代工事業同時並進，可望超越市場平均，不過，受武漢肺炎疫情影響，營運難度增加，今年營運不確定因素提升。

品牌事業群執行副總顧中威表示，由於新冠病毒擴散全球，許多國際展場陸續取消，或是延期至第 3 季後，品牌事業曝光機會降低，憂心原本長期專案訂單，交貨時程可能遞延。

晶睿與訊連日前宣布締結策略聯盟，整合訊連的 AI 臉部辨識引擎 FaceMe ，與晶睿安控解決方案，分別將運用在零售端與科技廠房，顧中威指出，目前與訊連的後端平台整合已完成，原預期第 2 季前可完成部分場域，但同樣受疫情影響，許多細節無法與客戶溝通與確認，營收貢獻也充滿不確定性。

顧中威表示，中國爆發新冠肺炎後，許多業者上前詢問熱感應相關產品，雖然晶睿有開發熱感應產品，但無法測出絕對溫度，另外，若疫情持續擴大，估未來人流控管的產品需求會增加。

晶睿去年第 4 季稅後純益 1100 萬元，季減、年減逾 8 成，每股純益 0.12 元；去年純益 2.75 億元，年減 16.6%，每股純益 3.19 元，去年第 4 季單季與全年每股純益，雙寫近 10 年低點。