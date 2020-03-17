央行本週降息箭在弦上 合庫金估：降息半碼放款淨利差約降7bp

合庫金 (5880-TW) 今 (17) 日表示，央行如果降息半碼預期放款淨利差 (NIM) 下滑 7 個 bp(一個基本點 = 0.01%)，存款淨利差則會下滑 5 個 bp；在業務展望部分，今年受武漢肺炎疫情影響，今年房貸可能只維持個位數低成長，但如果疫情平穩，下半年房市可望呈現價持穩量微幅增加。

受武漢肺炎疫情擴散影響，美國聯準會本 (3) 月閃電降息 6 碼，市場預期我央行 19 日理監事會議降息機率大增，恐衝擊金融業淨利差表現，合庫金今天法說降息成為與會法人關注議題。

合庫金認為，全球央行接力吹起降息風，尤其美國降息將使新台幣面臨升值壓力，加上疫情影響讓出口商面臨經濟衰退與匯損兩大壓力，也讓台灣央行 19 日面臨極大的降息壓力。

根據合庫銀估算，如果央行週四降息半碼，存款淨利差將因此下滑 7 個 bp、存款淨利差也會下降 5 個 bp。

為彌補降息對淨利差的壓縮，合庫金強調，今年將持續強化差別化定價，並多元拓展其他匯款與進出口服務，維持手續費收入穩定；海外分行部分則透過穩定資金來源與同業拆借分散風險。

合庫金總經理陳美足表示，武漢肺炎疫情在歐美市場迅速擴散，勢必造成供應鏈中斷與消費緊縮，加上國際油價大跌，因此即便聯準會降息 6 碼也無法提振金融市場信心。

不過陳美足也說，儘管有肺炎疫情影響，但合庫金前 2 月稅後純益 26.81 億元，年增幅約 4.96%、達成率約 107.9%。

在房市展望部分，合庫銀主管表示，原本預期在都更危老重建、低利率與台商回流挹注下，可望帶動房市剛性需求，但現在受武漢肺炎影響，預估今年房貸餘額約 5310 億元，比起去年可能只有個位數成長。