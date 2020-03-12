〈中信金法說〉擬訂疫情三套劇本 估台灣央行降息一碼 經濟恐U型復甦

中信金 (2891-TW) 今 (12) 日首度舉行線上法說會，由於武漢肺炎疫情仍嚴峻，中信金擬疫情三大情境假設，並預估台灣央行 3/19 就可望降息一碼，刺激國內經濟，若 6 月疫情才獲控制，景氣恐 U 型復甦，而今年新台幣對美元 29.5-31.5 估落在區間浮動，但台灣全年經濟成長率仍可望「保 2」。

全球疫情擴大蔓延，美國聯準會 (Fed) 已於 3/3 無預警降息 2 碼，中信金總經理吳一揆表示，IMF 今年 2 月下修全球經濟成長率，該公司內部也預估，全球經濟成長率可能從 2.9% 掉到 2.4%，疫情發展每天都在變化，因為聯準會的降息，帶動英國、歐盟接續降息，甚至 4 月的隔夜存款利率也可能會從 - 0.5 調到 - 0.6，日本央行亦採取寬鬆態度，可以確定主要國家央行聯合採行寬鬆政策，每個國家都在提出不同的財政政策，無論是減稅或任何優惠減免，後續經濟狀況端看財政政策是否奏效。

吳一揆進一步表示，台灣部分，經濟還是有機會「保 2」，雖然上半年很辛苦，但下半年全球在 5G、電動車、新興市場需求帶動下，疫情減輕的話，下半年消費復甦，半導體需求回溫，台商回投資更是從去年開始的連續性動作，下半年經濟成長率會高於上半年。

吳一揆指出，以美國聯準會降息的速度來預測，台灣央行 3/19 可能就會降息一碼，來刺激國內經濟，新台幣以 30 元為基準，預估今年會落在 29.5-31.5 元區間浮動，在全球經濟承受壓力下，美元仍會相對發揮避險功能，美元表現仍會相對強勢。

中信金財務長邱雅玲也表示，針對武漢肺炎疫情，中信金內部也擬訂了三大情境假設，分別為「3-4 月獲得控制、年中 6 月獲得控制、到年底才獲控制」。

首先，若是 3-4 月獲得控制，中信金預估景氣會以 V 型反轉復甦，也就是跌下去會很快速反彈，對中信金的影響部分，以目前狀況來看，對信用卡消費、租賃業務影響較大，但整體來說，核心業務影響非常有限。但目前歐洲疫情大爆發，預估此情境發生機率較小。

邱雅玲表示，疫情在年中 6 月獲得控制的可能性較高，預期屆時景氣會 U 型復甦，觀光旅遊、餐飲百貨受影響最大以外，資通訊恐會有斷鏈風險，預估聯準會會再降息 2 碼，也就是全年降 4 碼，但也因為疫情看起來會至少燒超過第一季，因此重申預估台灣央行在 3 月就會降息 1 碼救經濟。

對中信的影響來說，股市雖然會波動劇烈，但投資團隊或許可以利用波段操作獲利，對該公司本業核心業務可能會有小幅衰退，但整體則還是要看股債市投資收益而定。

若最嚴峻的假設是疫情要到年底才獲控制，邱雅玲表示，這對中信金來說就會是壓力測試，恐怕將是景氣蕭條的狀況，此假設衝擊較大。

至於降息對中信銀淨利差的影響，邱雅玲表示，除了美國降息、還包含英國也降息，所以會以所有外幣降息一碼來看，對淨利差衝擊 1 個基準點，以該行升息資產約 4 兆元估算，完整 12 個月時間會影響約 4 億元；若台灣央行降息，降半碼就會影響淨利差 2 個基準點，等於影響約 8 億元，「台灣降息對我們衝擊相對較大。」