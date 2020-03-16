疫情升溫 5G斷鏈危機未解除

新冠病毒疫情蔓延，也使得科技產業面臨斷鏈危機，尤其是蓄勢待發的 5G 產業，格外受到注目。法人分析，以資料中心為主的企業，比較沒有供應鏈斷鏈問題，不過，5G 相關硬體企業較有可能碰上斷鏈問題，但目前情況尚不明朗，仍言之過早，需要進一步持續觀察。

近年來各國加大智慧城市建設，包括加碼基礎建設、加速 5G 技術發展、廣泛運用人工智慧、大數據等等，讓醫療、交通、教育、物流、金融、環境衛生等領域，得以朝向智慧化發展，以提升城市治理能力及管理效率，為民眾帶來更便利、更智能的生活。

尤其此次新冠病毒疫情，更可以看到智慧城市對於科學防疫，提供極大助益。例如，政府短時間內迅速有效建置物資集中管理及分送，以全民健保系統搭配 Google 地圖，讓民眾能夠就近到藥局買口罩，這就是智慧城市的運用。

而攸關智慧城市發展的 5G，全球 20 多國今年將相繼正式商轉，由於目前新冠肺炎的疫情持續升溫，也因此，5G 是否會產生斷鏈危機，格外備受注目。

百達投顧指出，5G 產業是否會有斷鏈問題，以資料中心（data center）為主的企業無供應鏈斷鏈問題、而硬體相關 5G 企業較有可能碰上斷鏈問題，特別是移出中國的趨勢持續，不過目前都還太早，情況尚不明朗。

百達投顧表示，智慧城市重要的投資概念是投資於「行為轉移」趨勢，包含在家工作也是屬於一種行為轉移，這次疫情也推動行為轉移的加速，例如在家工作的硬體、服務提供者等企業。

此外，數位支付公司如 Visa、Mastercard 確實受到旅遊減少、消費降低的衝擊，但另一方面又受益於線上交易提升，在國際與線上支付可望受惠，部份支付公司主要營運於國際與線上支付，來自旅遊消費比重少者，將明顯受惠。

儘管目前疫情未見趨緩跡象，經濟恐將遭受不小衝擊，不過，百達投顧指出，百達智慧城市基金目前持有現金部位約 5%，但不會透過積極提高現金部位來控制風險，而是從持股選擇上管理風險，專注做好一檔股票型基金的資產配置意義，持續尋找好的投資機會，而非拉高現金部位。舉例來說，基金近期加碼一檔專營英國學生住房的公司，該營運範疇具有明顯的抗循環特性。