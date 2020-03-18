全球大殺盤 逆勢成長族群成台股不敗防線後盾

從美中貿易戰到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，台灣的優勢浮現，「國家隊」重點產業正好符合世界潮流所需，《財訊》報導盤點出台灣上市櫃公司今年前二月營收，從中找出逆勢成長的族群，在這波全球大殺盤下，誰能成為台股不敗防線的後盾。

全球疫情擴散加上油價崩跌，背後衍生出經濟衰退、地緣風險、心理恐懼，可說是市場「恐懼的總和」。各國政府推出寬鬆貨幣及財政政策，美國聯準會緊急降息至零利率，這都是救急的作法。不過，這次因疫情引發的股災，各國不計代價的政策都只能算是「消極性輔助維生」，只有疫苗和藥物，才是積極迎戰的作為。

根據《財訊》報導，在病毒得到有效的控制之前，幾個經濟及產業上的變化，將是投資的線索。第一，過去二、三十年全球化改變產業生態，如今，在有效治療方式出現前，全球化將持續朝反時針方向逆轉，包括航空、旅遊、傳統娛樂業的衰退。

第二，中國應對疫情的方式，令外國及外企心生畏懼，重要的科技、製藥業供應鏈將加速外移出中國。第三，這次因疫情產生的供應鏈外移，與美中經濟戰供應鏈外移（以科技為主）最大的不同在於「建立戰備物資」，這次口罩、醫材、藥品受制於中國製造的窘境，已經讓各國認知到，醫療用品、藥品、食物都是重要戰略物資，成本不是唯一因素，必須建立自己的供應鏈。

第四，台灣與美國的關係日益緊密，此次再因抗疫成績亮眼受全球關注，政府有效率、居住安全好、企業穩定、保護智慧財產權等，長期都將為台灣加分，帶來新機會。台灣不僅具備地理位置上的優勢，更在半導體、通訊、醫材及藥物、航太等戰略物資供應鏈扮演重要角色。

疫情當前，美中貿易協議是否如期執行，還看不出來，但美中科技對抗，經濟地位的老大之爭是不會結束的，雙方各自用國家力量支持重點產業，台灣也一樣，國家隊的力量從過去的半導體，到現在的通訊、風電、航太產業。而政府退休基金、壽險基金、甚至國安基金的護盤動作，必定也優先著墨這些股票，將是選股的重要參考。