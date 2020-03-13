疫情失控熊市來襲 官股3月斥資260億元護盤

台股今天深陷 13 號星期五風暴，大盤指數開盤跳空重挫逾 700 點直接摜破萬點，午盤在買盤積極拉抬下跌幅收斂至 293.45 點驚險收復萬點，值得注意的是，今日官股券商買超收斂至 40 億元，但 3 月以來官股已砸 260 餘億元穩盤。

美股陷入熊市危機，台股今天也難逃資金砍殺命運盤中一度暴跌 780 點，上市公司市值跌破 30 兆元，儘管台股一片慘綠，但國安基金仍坐壁上觀，靠著政府基金、官股自營商與壽險等低接買盤支撐，將指數再度拉回萬點之上。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，股市主要反應脆弱的投資人情緒，在恐慌性情緒驅動下，重挫台股單週大跌超過 1 成，由於目前歐美疫情正複製中國 1 月底的疫情擴散恐慌情境，導致美股一週內三大指數跌幅在 17~19%。

廖哲宏表示，市場短期難免要宣洩恐慌情緒，股市大跌讓信用交易部分還有融資斷頭賣壓，因此短期賣方力道站上風。

市場擔憂這波股市暴跌恐重演金融風暴流動性風險，但廖哲宏認為，目前看來造成金融風暴的流動性問題，至於市場需求下滑勢必造成今年獲利預估下修，但下修幅度與季度間變化仍有待觀察。

富蘭克林華美投信表示，短線台股與美股、科技股的連動關係高，建議降低 Beta 值，減持消費性電子類，並應分散產業、均衡布局。

富蘭克林華美投信表示，目前較看好上游資本支出連結的如: 半導體、伺服器、光纖與互聯網類股；非電子類股則看好生技、醫療與健康食品等類股的績優大型股為主。