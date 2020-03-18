〈武漢肺炎疫情〉台灣確診暴增至百例 1例本土個案感染源不明

疫情指揮中心今 (18) 日宣布，我國武漢肺炎 (COVID-19) 暴增 23 例確診個案，總病例數達 100 例，本土共計 2 例，其中案 100 是一名 20 多歲女性，無旅遊史、生活單純，感染源仍不明，指揮官陳時中坦言，社區感染情況令人擔憂。

陳時中表示，今日新增境外移入個案亞洲 2 例、歐洲及土耳其、杜拜轉機等共 19 例。日前公布的土耳其團，今天再新增 4 例確診，總計 15 名團員中共 13 位確診；另有 1 位本土病例則是 32 人埃及團團員之 20 多歲兒子，為家庭親密接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診。

今天確診的個案中，有 11 例是在機場攔下、5 例為接觸者居家隔離、1 例為西班牙校園群聚居家檢疫者，另有 3 例是搭車離開機場後，陸續就醫確診，屬於有限度接觸社區，陳時中強調，目前看來仍在可控制範圍內。

不過有 3 例相對風險較高，其中第 83 例 3 月 12 日自法國返台，15 日起出現症狀，而案 94 也是從國外返台，在社區活動時間較長，另 1 名則是無旅遊史、生活單純的本土案例 (案 100)，是一名 20 多歲女性，近期無出國史，3 月 12 日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。