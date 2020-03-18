〈陸股盤後〉歐美疫情延燒+美期再熔斷 上證創13個月新低

受到美股大漲逾 1000 點的利多刺激下，週三 (18 日)A 股早盤開高後，保持在高檔震盪，創業板指一度大漲 3%。不過，肺炎疫情在歐美不斷擴大，歐盟進行「封國」，同時美國已有 50 州出現疫情，市場擔心疫情的散播不但未見高點，同時全球經濟將因需求疲弱，恐有衰退的可能性。

悲觀氣氛從美股期貨重挫引發熔斷後，擴散至亞股，A 股午後變盤，三大指數由紅翻黑，終場均收在今日最低點，上證創下去年 2 月 15 日以來收盤新低。

盤面上，地產、金融、食品飲料等權值股表現低迷，而光阻劑、晶片、氮化鎵、生豬、生技、特高壓等概念股表現相對強勁。



截至收盤，上證綜指下跌 1.83%，收報 2728.76 點；深證成指下跌 1.7%，收報 10029.57 點；創業板指下跌 1.6%，收報 1887.04 點。滬深兩市合計成交金額達人民幣 8369.85 億元，日增 2.3%。

資料來源: 東方財富網, 上證指數日線走勢

北向資金進出方面，今日合計賣超人民幣 71.91 億元，已連續 6 日賣超，其中，滬股通賣超人民幣 41.11 億元，深股通賣超人民幣 30.8 億元。最近 9 個交易日，北上資金已累計賣超逾人民幣 700 億元。

觀察北向資金可以看出，儘管 A 股偶有反彈，但北向資金仍持續賣超，加上人民幣走勢近期偏弱，反映外資正加速流進美元等避險資產。

產業消息

萬科財報表現平平，且公司高層也不看好今年營運前景，利空消息重挫地產類股，萬科大跌 6.4%、京投發展、上實發展跌停，新城控股重挫 4.8%、金地集團大跌 4.6%、保利地產重挫 4.4%。

去年外資持股大熱門 - 白酒類股持續遭到外資拋售，股王茅台大跌 3.6%，逼近千元大關、五糧液重挫 4.3%、瀘州老窖下挫 2.6%。

中國蛋氨酸廠調漲售價，再加上 4 月有部分廠商將停產歲修，預計飼料價格將走揚，連帶推升鮮肉價格。豬肉類股成為資金避風港，新希望飆漲 7.7%、傲農生物大漲 5.9%、正邦科技勁揚 4.3%。

法人觀點

陸股券商國泰君安指出，美國市場目前受制於六大隱憂，分別是過度的降息、信用風險、流動性問題 (股市交易時間縮短)、經濟衰退、就業衝擊，及疫情仍未見底等。而美國政府正準備推出 8500 億美元至 1 兆美元的財政刺激政策，期待能減緩疫情的影響，以美股修正的幅度來看，已創造出長線投資價值，意味著一旦美股止跌回穩，A 股的漲勢也將重啟。

分析師表示，美國一份長達 100 頁涉及肺炎疫情的報告於當地時間 17 日被美媒曝光，內容警告，肺炎疫情和物資短缺將持續 18 個月。這顯示出，疫情影響美國經濟恐超出預期，相同的全球都將面臨一樣情況。中國就算疫情已受到控制，但沒有來自歐美的需求，中國即使靠內需也無法補足歐美失去的部份。因此，一旦歐美需求訂單大幅下滑發酵，A 股恐有再探底的可能。