〈群益期貨〉美國啟動「刷卡救經濟」來抗疫

影響債券的三大重要因子：利率、通膨及信用。

美國連續幾天釋出利多政策救市，不論是對金融或實體產業，都算得上是「刷信用卡護盤」的概念，因此現在市場走的是＂信用＂行情；畢竟當信用被＂無限＂擴大後，債信評等會被下調，＂刷信用＂能夠解除眼前的危機，帶來短期的好生活，對股市也相對有利。

美國自上週四開始擴大救災規模，直昇機大撒幣，政府則充當最後的信用者，將對個人直接發放現金、計劃建立商業票據機制，等同於以消費或擴大政府的信用來達到挽救疫情（減災）的目的，這行為就類似個人刷信用卡的概念。

近期美股走跌，債券市場卻已經起不了避險的功能，除了因為流動性危機，債券市場遭到拋售之外，市場最主要的反應應該還是在信用減損這一塊，所以過去一直與債券市場高度連動的油市，也產生了脫鈎行為。

當通膨的預期下降，油價下跌始終都是債券市場多頭的最大助力；然而週二 (3/17) 油價再度下跌，債市也同步走跌，而債券市場主要受到利率、通膨及信用的交叉影響，昨天債券的下跌走勢主要反映的就是 Credit 信用下降的因素，這很類似刷卡的行為，以未來的信用支撐現在的消費，對經濟而言短期是正面的，但對債券而言卻是負面因子。

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