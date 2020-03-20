〈群益期貨〉政府充當最後的信用背書者 帶動股市回穩

群益期貨 2020年3月20號14點18分

現在疫情持續增溫的情況是可預期的，全球每日新增確診新冠病毒人數還沒真正到達頂峰，市場悲觀的情緒仍在，但至少從上週四開始聯準會大量釋放流動性，已解除了短期的流動性危機，再從結構上來看，自 3/10 日以來呈股債同跌的走勢，3/13 也是股跌債跌，市場反應的是流動性危機，再加上美元荒造成美元狂漲，反應的是保證金追繳美元需求暴增的問題。

好消息是，今日美元轉弱，過去美元上漲的慣性大多是來自於歐洲盤，觀察歐洲盤是否延續亞洲盤美元的弱勢，則美元荒危機可望宣告解除，且昨天美股與美債出現久未出現的同漲，則已率先開出流動性轉穩的第一槍。

週三美國財政部部長穆欽表示如果美國無法通萬億美元的救助計劃，美國失業率可能會飇升至 20% 的水平，美國勞動力約有 1.6 億，這意謂著 3000 萬人要失業。

週四美國參議院隨即通過一兆美元振興經濟方案，目前消費、投資、進出口的引擎都失靈了，唯一能依靠的就只有政府支出了，目前參院會通過，接下來還要過眾議院這關，因為共和黨掌握參院的多數，通過兆元方案不會有太大的驚訝，眾院這關才是真正的考驗，因眾院多數是民主黨把持，目前通過刺激方案的可能性是很高的，差別只在於金額的大小。目前貨幣與財政可能雙管齊下，再加上各國看起來是聯合行動，除了消極的解決流動性問題外，政府支出的投入算是積極性的，也有助於盤盤勢的回復穩定。

昨天首度出現股債同漲的現象，週四美元仍是大漲的，代表外部的流動性問題仍緊俏，但今天美元開始有明顯的回落，顯示追加保證金所產生的美元荒也有所緩解了，而從疫情地圖來看，除中國外，新冠疫情首發的日本、義大利等國股市在 3/13-3/16 都開始相對持穩了，匯率的表現上，此波非美貨幣帶頭轉弱的火車頭是商品貨幣澳幣、加幣，昨天開始逆勢轉穩，俄羅斯盧布也扭轉頹勢，火車頭轉向了，也是穩定的訊息之一。

在各國財政發力下，政府支出是唯一剩下發得動的引擎，美國眾議院是否能摒除政黨成見，不再以通過振興經濟方案視為是為川普選舉作嫁，因而阻擋抗疫方案，則在近期各國央行紛紛充當最後信用的背書者，市場可望恢復穩定。

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