加拿大總理週三將宣布新政策 預計推出300億加元刺激方案

為因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟的潛在衝擊，各國政府紛紛出招，加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 也準備週三 (18 日) 宣布新的財政刺激方案，來避免加拿大經濟陷入衰退。

據《彭博》引述知情人士說法，加拿大政府將公佈一系列方案，規模高達 300 億加元 (210 億美元)，來到至少國民生產毛額 1% 的水準。

杜魯道連兩天在官邸外發表電視談話，表示新的刺激方案，旨在為遭到疫情衝擊的加拿大公民和企業，提供經濟支持，並強調，「我們有能力立即斥資為加拿大公民提供幫助」。

加拿大豐業銀行上週建議，聯邦政府今年須拿出規模至少 200 億加元的刺激性開支，來避免經濟陷入衰退，但此後情況仍在惡化，政府現在已經禁止除美國人以外的所有外國人入境，也讓這家總部多倫多的銀行加碼，在最新的報告中稱，新的刺激計畫規模將在 300 億加元左右，可能高或低於這一水準 50 億加元。

與美國準備中的方案相比，這筆金額顯得小巫見大巫。美元計畫中的方案可能多達 1-1.2 兆美元，包括直接發放現金的「直升機撒錢」計畫。

根據杜魯道早前接受電視採訪的內容，加拿大計畫的刺激方案，可能會直接向企業注資，使他們即使暫停也能維持薪資發放，同時也將加強政府的福利和失業計。

另外，加拿大還可能延後所得稅的申報及繳納，加拿大稅收檔案通常應在 4 月底到期，但魁北克省已宣布將延後全省的截止日期和付款。

到目前為止，加拿大政府已承諾提供 10 億加元的注資，外加 100 億加元可提供企業的新信貸，並宣布計畫購買至多 500 億加元的抵押貸款，來騰出銀行繼續貸款的空間。

豐業銀行經濟學家 Derek Holt 在週二晚間的報告中表示，相較於美國、紐西蘭，這些國家受疫情的影響較大，相比之下，加拿大所受到的最主要衝擊，可能來自 OPEC + 近日所啟動的油價戰。

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