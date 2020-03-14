對抗經濟衰退！加拿大央行意外再降息2碼至0.75%

為緩解疫情和油價暴跌對經濟造成的損害，加拿大央行 (BoC) 週五 (13 日) 緊急再將餮利率調降 50 個基點至 0.75%，這是繼上週三 (4 日) 央行降息兩碼後，本月第二度降息。

央行在聲明中表示，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大、以及國際油價重挫等負面影響，加拿大經濟承受了雙重打擊，降息雖然在計畫之外，但是一項前瞻性措施。

加拿大經濟學家此前認為，若加拿大政府無法採取更大規模的財政刺激措施，在油價暴跌和疫情的衝擊下，國內經濟將可能面臨衰退風險。

央行還表示，為了維持通膨水平以支撐經濟，他們已準備好進一步調整貨幣政策。

同時，加拿大金融監管機構 OSFI 宣布，將向國內金融體系注資 3000 億加元 (約為 2150 億美元)，以提升銀行放貸能力。

OSFI 更將加拿大主要銀行從去年 4 月開始 30 日開始實施的，必須持有風險加權資產總額的 2.25% 要求調降至 1%，並且至少在未來 18 月內不會增加。

OSFI 也將停止有關房貸的壓力測試政策，OSFI 主管 Jeremy Rudin 表示，此舉將能增強商業銀行在疫情期間放貸的資金。

此外，為了重振市場情緒，加國財政部長莫諾 (Bill Morneau) 週四 (12 日) 宣布央行將擴大附買回操作、以及債券回購的規模，以向市場注入流動性。

加拿大綜指 (圖片: INVESTING)

市場週五 (13 日) 響應了加拿大政府為疫情所做的努力，多倫多股市收盤時，S&P/TSX 綜合指數 (GSPTSE) 指數上漲了 9.19%，逼近該國基準指數 9.6%，彰顯了央行為對抗病毒引起的經濟放緩所做的努力。