加拿大央行擴大附買回操作 暗示更大規模的財政措施

據《彭博》報導，為了重建市場信心，並提振加拿大的經濟，加拿大央行於週四 (12 日) 宣佈擴大附買回操作、以及債券回購的規模，以向資金市場注入流動性。市場預期，隨著央行積極採取寬鬆政策，加拿大政府亦將利用財政刺激政策，以提高市場的穩定性。

由於武漢疫情 (COVID-19) 持續擴大，再加上俄羅斯及沙烏地阿拉伯的石油價格戰，造成國際油價重挫，並導致全球經濟陷入衰退的風險提升，加拿大股市於週四 (12 日) 大跌，並創下 80 年來最大的跌幅。

加拿大 S&P/TSX 綜合指數 (圖：Bloomberg)

加拿大財政部長莫諾 (Bill Morneau) 表示，面對市場的不確定性，加拿大政府將採取財政刺激政策，以維持該國經濟的穩健，但針對政策的細節則尚未具體說明。

莫諾亦表示，政府預計在 3 月 20 日公佈 2020 財政年度的預算，但隨著疫情日益嚴重，導致加拿大 GDP 增長速度放緩，因此政府有必要重新評估收入及財政赤字的預估值。

此前加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 已承諾將實施 11 億加幣 (約 8 億美元) 的刺激政策，但經濟學家呼籲，為了紓緩加拿大經濟陷入衰退的風險，政府須採取更大規模的刺激措施。

由於武漢疫情重創全球經濟，目前各國央行已紛紛採取積極的貨幣及財政寬鬆政策，加拿大總理杜魯道，與美國總統川普、以及英國首相強生，日前已針對因應措施進行討論。

加拿大央行已於 3 月 4 日將基準利率調降至 1.25%，但隨後由於油價的重挫，導致經濟風險上升，市場預期央行將於 4 月中的利率會議中，再度調降利率 75 個基點。

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