菲律賓今日重啟匯、債市 週四股市恢復交易

在股匯債市停止交易兩天後，菲律賓證券交易所 (PSE) 週二 (17 日) 晚間宣布，外匯及債券市場今 (18 日) 起恢復交易，股市交易則定於週四 (19 日) 恢復。

菲律賓財政部長 Carlos Dominguez 週二 (17 日) 表示金融市場將重新開放，並稱政府已將金融交易列入「免於呂宋島嚴格居家檢疫」的基本服務清單，股市交易將於週四 (19 日) 恢復，但交易時間仍將縮短為上午 9 點半至下午 1 點，較表定時間提前兩個半小時收盤。

證券交易委員會 (SEC) 也發佈聲明表示，證交所將重新開放，但所有交易僅限於遠端進行。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響，菲律賓證交所和菲律賓銀行家協會 (BAP) 週二發布公告，宣布即日起將暫停所有交易，為全球唯一一個關閉金融市場的國家。

菲律賓央行總裁 Benjamin Diokno 呼籲民眾留在家中，與當局合作採取應對疫情大流行的措施。他警告若這些步驟失敗，菲律賓經濟將遭受更大打擊。

「重點應該放在如何讓整個呂宋島的地區檢疫發揮作用。成功的話將能降低負面影響，同時期待 V 型復甦出現。若失敗，負面影響可能非常大，且會持續一段時間。」

恢復交易後，週三 (18 日) 開盤批索兌美元匯率先跌後漲，收漲 0.9％，創下 2019 年 3 月以來的最大漲幅。由於缺乏流動性，債券殖利率大多走高。

(圖：Investing.com)

交易員稱，披索早盤下跌是因為市場暫停交易後，美元需求受到壓抑，缺乏流動性之下更放大了壓抑情況。花旗集團馬尼拉市場和證券服務主管 Paul Raymond Favila 表示：「當局的另類策略顯然正在影響市場流動性。」