子公司業外強勁挹注 雷虎Q1可望轉盈

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 子公司雷虎生技 (6493-TW) 完成簽約將出售其轉投資公司全部股權，獲利約 4900 萬元，貢獻雷虎生技每股純益約 2 元，雷虎母以子貴可認列約 3000 萬元收益，換算貢獻每股純益 0.27 元，法人看好，雷虎第一季可望轉虧為盈。

雷虎生技此次出售轉投資公司全部股權，總額 6440 萬元，加計轉投資公司去年現金股利收入 1045 萬元，合計入帳現金約 7500 萬元，處分利益加計已實現銷貨毛利後，獲利約 4900 萬元，挹注母公司雷虎獲利。

雷虎尚未公布去年財報，至去年第三季止，過去多呈現虧損，此次獲業外收益，有助第一季財務表現。

雷虎生技產品是口腔醫療用品，以牙醫師用的醫療手機為大宗，擴及維修市場的轉子組以及保養機等產品，目前正大力發展防回吸牙鑚，可保護病人和醫師免受冠狀病毒及其他細菌殘留感染。

另一方面，超音波洗牙齒和電動牙鑚機等機電整合產品，已開發完成，主要供應歐美市場所需，雷虎生技看好銷售前景。

雷虎進一步說明，此次股權出售交易是為配合其客戶全球供應鏈管理，並強化雙方合作關係，因此同意客戶增加持有行銷公司的股權，樂觀看待未來對新產品的開發和長期合作關係有很大助益。