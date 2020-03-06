台驊去年獲利衰退仍創第三高 Q2貨運估將V轉

貨物承攬業者台驊 (2636-TW) 今 (6) 日公布去年財報，稅後純益 2.49 億元，年減 29.83%，每股純益 2.15 元，儘管較前年衰退，仍創歷年第三高，每股擬配現金股利 1.3 元，以今日收盤價 22.65 元計算，殖利率達 5.74%。

台驊說明，去年營運策略調整見效，展望今年，儘管短期受武漢肺炎疫情衝擊，預料海運出貨潮將落在 3 月中下旬，4- 5 月將有 V 型反轉大出貨的可能。

台驊說明，去年受美中貿易戰影響，整體海空運運量、運價雙衰退，尤其中國受影響更劇烈，據全球經濟預測機構 IHS Markit 統計，從中國出口至美國海運貨量年減 10%，而根據國際航空運輸協會 IATA 資料統計，去年亞洲地區航空貨量年減 6%。

台驊強調，中國營收占比近 70%，但全年營收僅小幅衰退 2.4%，毛利率逆勢成長至 2.6%，營業費用僅增 8%，主因在去年營運策略調整，包括淘汰獲利不佳的客戶，擴大投資東南亞及加速開發當地業務、開發歐非中東及亞洲線等非美航線市場，並擴大鐵路銷售團隊規模。

另一方面，台驊 2018 年有一次性認列所得稅迴轉利益約 4500 萬元，所得稅稅率降至 10%，但去年所得稅費用無一次性利益沖減，稅率回升至 12%，也造成獲利下滑。

展望後市，台驊指出，儘管近期疫情衝擊全球市場，不過，海運方面因航班減班保價策略奏效，運價仍有撐，隨著中國陸續復工，預料出貨潮將落在 3 月中下旬，4-5 月有 V 型反轉的可能。

空運市場方面，受疫情影響，航空公司於中國和東北亞客機航班停飛，造成艙位供給量嚴重短缺，加上中國延遲復工、歐美品牌廠庫存短缺、國際對醫療資源進口需求急迫，已有海轉空或包機等急單搶艙潮，空運運價大幅調漲，台驊強調，由於與多家航空公司擁有長期穩定的合作關係，在目前情況下，可持續為客戶爭取到艙位。

內貿市場部分，台驊認為，中國除湖北外的疫情已有趨緩趨勢，預期後續可望見報復性消費，並帶動中國內需消費活動快速增長，有助內陸物流運輸成長，屆時台驊內貿物流業務將受惠。