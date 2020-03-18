外交部急援摩洛哥、秘魯24團239人 旅行社停止出團至4月底

全球疫情嚴峻，摩洛哥、秘魯緊急鎖國，導致 24 團 239 名台灣旅行團客仍滯留當地，其中，因秘魯機場關閉，135 人完全無法出境，只能暫時安置在旅館；繼喜鴻假期全線暫停出團至 4 月底，雄獅 (2731-TW) 今 (18) 日也宣布全面取消出團到 4 月底前。

針對滯留海外的旅行團，外交部長吳釗燮指出，摩洛哥仍有我國 7 團 104 人滯留，當時一接獲鎖國消息，外交部即通知旅行社洽訂其他還有座位的航空公司，盼協助台籍旅客離開摩洛哥，我國駐法代表處第一時間也立即查明法航等 3 家航空公司，仍有飛行摩洛哥的商業航班，約 20 人先行離開，外交部將持續協調其他航空公司，幫助滯留國人返台。

至於秘魯方面，吳釗燮表示，仍有 17 團 135 名國人滯留，都是觀光客，由於秘魯當局已關閉機場，因此，出境入境相當困難，駐秘魯代表處人員已協助國人安置在旅館，目前安全無虞，我方也努力與當局協調盼將國人帶離秘魯。

根據觀光局統計，本次受害的旅行社除雄獅外，還有百合、晴天國際、巨大、上選、加利利等業者。

隨著疫情持續升溫，許多國家已被外交部列為旅遊警示區，喜鴻假期昨天開出第一槍，宣布全線暫停出團至 4 月底；雄獅也停止出團至 4 月底，5 月後會視疫情狀況，並依政府公告決議；可樂旅遊則是疫情警告區都停至 4 月底，相關退費事宜將依政府規定配合辦理。