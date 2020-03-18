美元指數逼近100大關 人民幣中間價調貶逾200基點

美國政府貨幣、財政政策雙管齊下，積極因應肺炎病毒對美國經濟可能帶來的衝擊，市場對持有美元的信心恢復，帶動美元指數直逼 100 大關，漲幅逾 1.5%。而離岸人民幣則反向走貶，週三 (18 日) 凌晨，離岸人民幣收報 1 美元兌 7.0317 人民幣，貶值 190 基點。

週三 (18 日) 中國人行 (PBoC) 順勢擴大調貶人民幣中間價，報 1 美元兌 7.0328 人民幣，調貶 234 基點。

而受到中國人行擴大貶值的影響下，早盤離岸人民幣由升轉貶，離岸人民幣曾經一度升值近 100 基點。截至上午 09:24 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.0378 人民幣，貶值 66 基點，貶幅 0.09%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

市場分析，近期人民幣匯率上下出現較大的波動，主要是受到肺炎疫情加速蔓延的影響。市場的恐慌、避險需求上升會放大跨境資金流動的波動性，也對匯率產生影響。不過，短期的波動暫不會改變人民幣中長期趨升的走勢，人民幣仍有不少利多在支撐。

外商銀行交易員則表示，肺炎疫情擴大，全球市場不確定大增，目前美元出現明顯買盤，不少外商銀行積極買匯，美元現階段吸引力甚至超過黃金等貴重金屬。該交易員並稱，整體來看人民幣仍屬於區間震盪。不過需要留意中國針對輸入肺炎的防疫情況，若中國境內疫情又再度爆發的話，對人民幣走勢會有一定的壓力。