〈美股早盤〉道瓊開高走低跌近200點 破2萬點大關、美元指數直逼100

據外電報導，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 於週二 (17 日) 表示，將提出至少 8500 億美元的刺激政策，以減輕武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊。

另外，美國總統川普亦表示將會針對航空業者提供紓困措施，但美股道瓊指數週二 (17 日) 早盤仍是開高走低，下跌近 200 點，美元指數則更是直逼 100 大關。

武漢肺炎疫情

週一 (16 日) 美國總統川普召開疫情記者會，警告美國疫情危機恐將持續至 7-8 月，且美國可能正步入經濟衰退。另外，川普亦表示將對受到疫情打擊最嚴重的航空業，提供大量的援助。

美國國防部週一 (16 日) 宣布，由於五角大廈裡共有 37 名員工確診了武漢肺炎，故美國國防部長 Mark Esper、美國國防副部長 David Norquist 目前已採取了預防措施，開始「分開辦公」。

美國經濟數據

美國商務部於週二 (17 日) 公佈 2 月份零售銷售、及核心零售銷售月增率，分別報 -0.5% 及 -0.4%，皆較前值大幅跌落，且低於市場預估值，零售銷售更是創下自 2018 年 12 月以來最大跌幅。

另外，美國亦於週二 (17 日) 公佈 2 月份的工業產出、製造業產出月增率，分別報 0.6% 及 0.1%。

截至台北時間週二 (17 日) 21 時 50 分許：

道瓊指數下跌 193.57 點或 0.96%，暫報 19994.95 點

那斯達克下跌 24.62 點或 0.30%，暫報 6883.64 點

標普 500 下跌 6.56 點或 0.27%，暫報 2380.28 點

費半下跌 7.19 點或 0.55%，暫報 1291.92 點

台積電 ADR 上漲 0.99% 至每股 45.34 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.8%

紐約輕原油下跌 0.41% 至每桶 28.88 美元

布蘭特原油下跌 1.96% 至每桶 29.46 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1493.90 美元

美元指數上漲 1.47% 至 99.585 點

道瓊指數走勢圖 圖片：investing.com

焦點個股：

通用電氣 (GE-US)

通用電器早盤下跌 4.51 %，達 6.35 美元。

武漢疫情造成航空旅遊需求下降，導致通用電器的航空業務受到重創，由於投資人對於該公司的營運前景及高負債比率感到擔憂，導致通用電器股價於近日來持續下滑，並於週一 (16 日) 收盤下跌 15.2%，報每股 6.66 美元，創下自 2018 年以來最差表現。過去一年來，通用電器股價已下跌 40% 左右。

通用電器的負債總額 / EBITDA 比率達 4.5 倍，高於整體產業平均。Gordon Haskett 分析師 John Inch 在週一 (16 日) 出具的報告中，對通用電器出具「持有」的股票評級，並將該公司目標價設定為每股 11 美元。

波音 (BA-US)

波音早盤下跌 10.24%，達 116.09 美元。

由於疫情對於航空旅遊造成嚴重衝擊，導致投資人大量拋售航空相關類股，波音股價於週一 (16 日) 大跌 23.9%，降至每股 130 美元以下。過去一年來，波音股價已下跌了約 60%。Vertical Research Partner 的分析師 Rob Stallard 表示，由於投資人擔憂疫情恐對航空業造成永久的傷害，因此，航空業類股的估值仍有進一步下探的風險。

評級公司標普 (S&P) 週一 (16 日) 將波音評級，由「A-」直接調降至「BBB」，並列入負面觀察名單。

微軟 (MSFT-US)

微軟早盤上漲 0.62%，達 136.26 美元。

微軟於週一 (16 日) 宣佈，由於武漢疫情持續擴大，將關閉全球所有微軟零售店，直到另行通知。微軟在美國擁有擁有 70 多家零售店，在加拿大有 7 家，於波多黎各、澳洲和英國各一家。另外，微軟也在上週宣布，將取消年度 Build 2020 開發人員大會，轉而改採線上直播方式進行。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月零售銷售月增率報 -0.5%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 2 月核心零售銷售月增率報 -0.4%，預估 0.2%，前值 0.3%

美國 2 月工業產出月增率報 0.6%，預估 0.4%，前值 -0.3%

美國 2 月製造業產出月增率報 0.1%，預估 0.2%，前值 -0.1%

美國 2 月產能利用率報 77%，預估 77.1%，前值 76.8%

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

高盛策略師 David Kostin 表示，武漢疫情對於金融市場及社會活動皆造成了前所未有的衝擊，預估 S&P 500 於今年年中將有可能下探至 2000 點。

另外，高盛於近兩週以來，已兩度調降了 S&P 500 企業的每股盈餘預估值，由於疫情導致供應鏈中斷、美國及全球消費需求萎縮，再加上國際油價的重挫，預估 S&P 500 企業的每股盈餘將下滑 5% 至 157 美元，其中，每股盈餘將於 Q2 及 Q3 衰退最嚴重，並於 Q4 開始逐漸回升。

Leuthold Group 的投資策略師 Jim Paulsen 表示，造成近日股市重挫的最主要因素並不是壞消息，而是高度的不確定性，由於就連衛生專家也無法預測疫情的發展，導致投資人的不安情緒加劇。