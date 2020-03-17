美2月零售銷售衰退0.5% 創1年來最大跌幅

美國商務部週二 (17 日) 公佈 2 月份零售銷售月增率，報 -0.5%，較 1 月份的 0.3% 大幅衰退，且創下近 1 年來的最大跌幅，顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的影響，導致美國消費者的購物需求萎縮。

美國零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

另外，2 月份的汽車銷售額下滑了 0.9%。而受到國際油價下跌的影響，加油站的銷售額則是下滑了 2.8%。扣除汽車及汽油的零售銷售額，較 1 月份下滑了 0.2%。扣除汽車及零件的零售銷售則是衰退 0.4%。

2 月份的零售銷售數據統計期間，並未包含美股於上週的重挫，由於疫情對於美國經濟造成嚴重衝擊，導致投資人不安情緒加劇，並造成美股道瓊指數大跌至歷史低點。

除此之外，由於武漢疫情於美國日益嚴重，包括百貨業者 Nordstrom(JWN-US)、以及服飾業者 Abercrombie & Fitch (ANF-US) 皆宣佈暫時關閉店家，以防止疫情的擴大。

Nordstrom 為美國第一間宣佈暫時關店的百貨業者，該公司計劃將關閉 380 間實體零售店，其中包括 116 間的百貨店。另外，由於疫情對於消費者的購物需求造成重創，Nordstrom 亦表示將可能無法達到財務預測的目標。

Coresight Research CEO Deborah Weinswig 表示，預期今年恐將有 1.5 萬間的店家面臨關店，高於先前所預估的 8 千間。此外，Weinswig 亦表示，這些零售店將可能關店至少 3 個月以上，屆時將對於消費者支出造成重大的衝擊。

由於消費者支出佔了美國整體經濟的 70%，因此，經濟學家預估，隨著消費者購物需求的下降，美國經濟恐將面臨衰退的風險。