高盛：美國第二季GDP恐萎縮5% S&P 500可能下看2000點

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情惡化，歐洲大部分地區已呈現封鎖狀態，美國可能也會跟進，衛生官員已建議禁止 50 人或以上的公共聚會，美國知名傳染病專家 Anthony Fauci 博士也認為美國有可能進入鎖國。

美國 Fed 於台北時間週一 (16 日) 清晨 5 時，宣布啟動 7000 億美元的 QE 購債計劃以支撐經濟，同時也緊急將基準利率下調至 0%-0.25% 之水準。

然而，雖然 Fed 已緊急出手挽救經濟，卻仍未能阻止美股週一 (16 日) 崩跌，高盛週一 (16 日) 也跟進調降美國 GDP 的展望預測，且稱經濟衰退即將來臨。

Jan Hatzius 領導的高盛經濟研究團隊表示，由於美國消費者和企業削減支出，3 月剩餘時間和 4 月的經濟活動將會急劇收縮，儘管不確定但預計 4 月後會復甦，然而新預期「可能」符合經濟衰退的標準。

高盛預期第一季實際 GDP 成長 0%，第二季則萎縮 5%。「這令我們對 2020 年 GDP 年增率之預期自 1.2% 下修至 0.4%。」

高盛研究團隊表示，下半年能否復甦和強勁成長端視居家防疫和天氣回暖等是否能降低確診人數，降低感染人數至正常水準，以及財政和貨幣政策能否見效。

高盛首席股票分析師 David Kostin 認為，如果武漢肺炎對經濟的衝擊惡化，S&P 500 指數可能下降至 2000 點，但今年年底前還是能回升至 2100 點。