〈每日外資外匯觀點〉央行們動作太積極 反而陷入「流沙效應 」

美國聯準會再次緊急降息，並未消減市場恐慌情緒，周一全球市場全面震盪劇烈，美股道瓊指數崩跌近 3000 點，儘管聯準會一次性大幅降息對美元指數應是利空，但美元指數跌幅收斂，持穩在 98 附近，並未出現崩跌。

本周市場受疫情影響，仍存在高度不確定性，避險情緒依舊高漲，投資者對美元現金的需求仍有增無減，從技術面來看，下檔 5 日線和月線位於 97.8 附近，目前仍然有守。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

聯準會將手上王牌一次出盡後，市場彷彿更加恐慌，全球武漢肺炎 (COVID-19) 疫情加速擴散，全球經濟衰退的可能性升高，IMF 四位前官員更表示，全球經濟可能已經陷入衰退，更引發投資者瘋狂拋售可售出的資產。

CMC Markets UK 首席分析師 Michael Hewson 表示，目前各主要央行已經盡力了，接下來幾周要看 G7 和 G20 國家政府的財政刺激；CMC Markets 分析師 Margaret Yang Yan 指出，投資者現在正在全力拋售，只想要變賣成現金。

Azure 資本認為，聯準會接連緊急降息，三周之內手上的武器幾乎發射完畢，現在可使用政策工具已不多了；機構經紀商 Jones Trading 指出，市場對聯準會的政策反應如此強烈，不少投資者可能被嚇壞了。

Crimson Black Capital 投資者 Ayush Ansal 表示，聯準會緊急降息實際上可能加劇恐慌情緒，央行過於積極的行動產生了「流沙效應」，愈來愈多的央行努力擺脫目前經濟面臨的危機，但動作愈多，使力愈猛，反而使市場陷在流沙中

Ansa 說，疫情對市場和經濟的衝擊是如此獨特，僅靠貨幣政策難以完全奏效，須與激進的財政措施協同並進，以減緩疫情的嚴重衝擊。