〈武漢肺炎疫情〉台灣暴增10例境外移入 回溯採檢歐洲入境者

疫情指揮中心今 (17) 日宣布，我國新增 10 例武漢肺炎 (COVID-19) 境外移入確診個案，其中 6 人為旅行團群聚感染，為防堵疫情，19 日零時起，亞洲 19 國包括日本與新加坡等、東歐 1 國及美國 3 州的旅遊疫情建議，將提升至第三級警告，並回溯採檢 3 日至 14 日自歐洲入境有症狀者。

全球疫情進入大流行，境外移入個案越來越多，我國累計確診病例數已達 77 例，其中，今日確診的案 68 至 70 及案 73 為 2 女 2 男，年齡介於 20 多歲至 60 多歲，分別居住北部及中部 (各 2 例)，3 月初至土耳其旅遊，與案 56、57 及案 65 至 67 同團，其中 1 人無症狀，截至目前，該旅行團 15 人中已有 9 人感染，指揮中心掌握接觸者共 148 人，將持續針對接觸者擴大追蹤與採檢。

此外，案 71 為北部 60 多歲男性，3 月 3 日至 12 日參加埃及團體旅遊，與案 55、63 同團，為該旅行團第 3 名確診病例。本起群聚已掌握相關接觸者共 105 人，持續擴大追蹤中。

指揮官陳時中表示，中國以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已破萬例，多國宣布進入緊急狀態並採取嚴格的邊境管制及檢疫措施，而美國近期疫情也持續上升，有鑑於此，我國 19 日零時起，將亞洲 19 國、東歐 1 國及美國 3 州的旅遊疫情建議，提升至第三級警告 (Warning)。

亞洲 19 國：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫

東歐 1 國：摩爾多瓦

美國 3 州：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊，美國其他州的旅遊疫情建議則升至第二級警示 (Alert)；此外，台灣時間 17 日 16 時起，已登機者須加強自主健康管理 14 天，尚未登機者入境後需居家檢疫 14 天。

由於近期國內境外移入個案攀升，為避免民眾赴國外旅遊不幸染病，造成國內社區防疫壓力，指揮中心也宣布，將往回追溯 3 月 3 日至 14 日期間，所有自歐洲入境者，針對其中可能的對象進行病毒檢驗。指揮中心呼籲這些人，務必落實 14 天自主健康管理，若仍在學建議暫時不要上課，工作人士建議暫時在家上班。