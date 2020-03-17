摩洛哥、秘魯緊急鎖國 外交部將協助182名滯留團客轉機返台

全球疫情快速蔓延，繼摩洛哥無預警關閉國門，秘魯也宣布全國進入戒嚴狀態，雄獅 (2731-TW) 等旅行社緊急尋求外交部和交通部觀光局協助，目前台灣共計 12 團 182 人滯留海外，台北市旅行商業同業公會理事長吳志健今 (17) 日指出，已有 11 名旅客順利訂到機票，將透過轉機方式返台。

觀光局通報，為因應武漢肺炎 (COVID-19) 疫情，摩洛哥當局採取強制鎖國，暫停國際航班往來，台灣有 8 個旅行團返台班機遭到取消，124 名旅客滯留當地，北市旅行公會與外交部、觀光局開會討論後，傾向將旅客轉到歐洲後再轉機返台。

觀光局與外交部已建立聯繫窗口，由我國北非摩洛哥駐館人員介入，協助國人返台，吳志健表示，目前已有 11 名旅客訂到今晚阿曼航空的航班，可望離開摩洛哥。

不過，秘魯方面還有 3 家業者共 4 團 79 人滯留當地，經協調，預計讓旅客先到智利聖地牙哥後再轉機返台。

根據觀光局統計，本次受害的旅行社除雄獅外，還有百合、晴天國際、巨大、上選、加利利等業者。至於團費部分，由於摩洛哥、秘魯臨時關閉國門，旅行公會將協助消費者辦理全額退費。

全球疫情延燒，觀光局強調，目前各國管制禁令及防疫措施不一，請各旅行社務必注意最新資訊，隨時掌握班機狀況，確保旅行團體的安全及行程順利，同時呼籲國人，避免至疫情建議第三級警告的國家之非必要旅遊。