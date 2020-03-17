跟進禁止歐美外國人入境？陳時中：拚不鎖國也能兼顧防疫

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情從亞洲蔓延至歐美，確診人數不斷上升，各國陸續祭出封城、鎖國等強制措施，台灣何時宣布禁止外國人入境？疫情指揮中心指揮官陳時中坦言「幾乎了」，但目前相關防疫措施完整、強度也夠，希望不要鎖國也能兼顧防疫。

立法院會今 (17) 日繼續施政總質詢，立委指出，台灣在防疫工作上，獲得世界各國肯定，但境外移入個案持續增加，現在已進入第二波全球防疫階段，我國是否也要對所有入境者不分國籍，予以強制居家隔離，甚至比照國外進一步禁止外國人入境？

陳時中表示，目前從中國、歐洲、中亞等國入境，都要居家檢疫 14 天，這兩天也會對亞洲區域進一步公布最新防疫措施。

陳時中認為，台灣現在相關防疫措施強度是足夠的，如居家檢疫 14 天、外國人入境自付檢疫費用、明知故犯條款等，只是要看後續執行能否落實，且相關電子圍籬、監視系統等做得很完整，即時性高，目前當然需要繼續努力，希望不要鎖國也能兼顧台灣防疫，未來 14 天觀察期是非常重要的階段。

列席備詢的行政院長蘇貞昌也表示，基於疫情需要，會隨著各國各地的情況，依照專家會議來判斷，強調疫情發展到哪，應對措施都會超前部署，隨時對外公布。

為防堵疫情擴散，各國政府紛紛祭出嚴厲政策，法國總統馬克宏宣布實施強制封鎖措施，除特殊理由外，所有人必須待在家；加拿大關閉邊界，禁止非加國公民或永久居民入境；德國、波蘭、捷克及丹麥等歐洲國家均已關閉陸地邊界或實行嚴格限制；美國舊金山則自行宣布封城。