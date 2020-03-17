傳紫光展訊獲中國大基金注資人民幣22.5億元 預計明年登科創板

據中國媒體《問芯 Voice》報導，中國國家集成電路產業投資基金 (簡稱大基金) 日前已通過決議，將注資紫光集團旗下紫光展銳，計畫投入約人民幣 22.5 億元，為這家預定明年進軍科創板的企業再添活水。

據傳上海國資也可能對紫光展銳注資。紫光展銳目前的估值約人民幣 500 億元，經過這一輪增資後，估值有望繼續水漲船高。

進軍 5G 獲大基金加碼

總部設於北京的紫光展銳，是紫光集團旗下的展訊通信、銳迪科微電子合併而成，為 IC 設計公司，主攻中低階市場，近期宣布進軍 5G。去年 5 月，公司宣布啟動科創板上市準備工作後，就積極募資。

目前紫光展銳前三大股東持股比重，分別為紫光展訊投資 57.14%、西藏紫光新微電子 16.81%、英特爾 (中國)14.29%。其中，紫光展訊投資是由紫光集團和大基金組合而成，兩者持股比重為 63.7% 和 30%。這次的決議後，等於是大基金加碼增加持股比重。

分析人士指出，紫光展銳吸引大基金加碼，一方面凸顯 5G 技術的稀缺性與戰略價值，此外，這家公司也是中國少數有能力做大型 SoC 晶片的企業，其戰略地位是可以承載一個完整的生態系統。

中國雖然已有華為海思的通訊技術，不過核心晶片不對外出售，因此對其他公司而言，紫光展銳成為唯一可以提供 5G 晶片的國產企業。

大基金二期料鎖定 AI、5G 等領域

紫光展銳在布局 5G 商機上，已見部分成果，包括在 2019 年發布首款 5G 解決方案虎賁 T7510，是雙晶片架構，由首款 5G 基帶晶片春藤 V510 + 虎賁 T710 應用處理器。

2020 年紫光展銳發布首顆 5G SoC 晶片虎賁 T7520，採用台積電最新的 6nm 工藝技術，搭配 4 個 Arm Cortex-A76 核心，以及 4 個 Arm Cortex-A55 核心，擴大 5G 上的角色。

中國大基金的第二期投資 2019 年下半年啟動，投資方向持續完善半導體生態產業鏈，尤其補足 IC 設計、AI、5G、設備材料等領域。

大基金二期成軍註冊資本為人民幣 2041 億元，如果按照 1∶5 的資金撬動比，市場估計大基金二期的資金總額將會超過兆元等級。