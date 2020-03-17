歐洲各國紛推防疫措施 馬克宏：法國進入戰爭狀態

隨著歐洲疫情升溫，該如何實施必要的疫情防控措施，讓當地領袖正面臨考驗。

從芬蘭到德國，各國領袖努力經由公開演說，說明民眾相信實施這些措施的必要性，由學校、工廠到辦公室，非必要的商店及服務都為防範疫情而暫時關閉。義大利已經實施近一週的相關措施，他們是中國以外 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 病例最多的國家，已有近 2.8 萬例病例。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週一 (16 日) 公開演說，直指目前已「處於戰爭狀態」，並宣布一系列公共衛生措施，以阻止 COVID-19 的傳播。法國在過去 24 小時內，就增加 1210 例確診病例，有 21 例死亡。

馬克宏敦促國民待在家中 15 天，以防止病毒傳播。除了對法國人民的一系列措施之外，馬克宏還宣布與歐盟的邊界將自週二中午關閉，為期 30 天。原定 3 月 22 日星期日舉行的第二輪地方選舉，也往後延期。

馬克宏說，所有擬議中的改革方案，包括具爭議性的退休金改革，都將暫停，同時政府將確保不允許任何企業倒閉，企業銀行貸款將獲得擔保，為受防控措施影響的勞工設立基金。

馬克宏說：「我們處於戰爭之中，當然這是一場健康戰爭。」他強調，敵人是看不見、難以捉摸的，但仍在前進，需要全民總動員。

歐洲各國均有行動

歐洲已經成為本波疫情最新震央，歐股持續探低，週一收市來到 7 年新低。歐盟領袖將於週二舉行電視會議，討論本次疫情危機。

歐盟主席 Ursula von der Leyen 和 Charles Michel 先前提議，將前往歐洲不必要的旅行暫停 30 天，她在週一電話會議上，G7 領導人通報了這一禁令。

Von der Leyen 說，這些限制措施有待歐盟各國領袖批准，可以在最初的 30 天期限過後「根據需要」延長。

德國聯邦政府也與國內 16 州達成共識，主要公共場所將因此停業，超市、送貨服務、銀行、郵局等商店和服務不包括在內。教堂、清真寺和猶太教堂的集會將停止。

德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 表示，這些是這個國家從未見過的措施，當然它們是嚴厲的，但現在也是必要的。

葡萄牙和西班牙宣布將關閉共同邊界，並暫停與遊客的所有空中和鐵路連接，但仍然開放交通用於貨物運輸。

在荷蘭，總理 Mark Rutte 表示，他們正在採取與英國類似的立場，避免全面封鎖。Rutte 表示，全面隔離的經濟後果太大，全國企業都將受影響，現在面臨的任務非常艱巨。