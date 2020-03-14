丹麥封關！譚德塞：歐洲是COVID19震央 各國盡速採多手段防疫

世衛 (WHO) 總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週五表示，歐洲目前是全球武漢肺炎大流行的「中心」，目前義大利到其他歐洲國家的疫情積極蔓延中，但同時中國疫情趨緩。

譚德塞在瑞士舉行的新聞發布會上表示，「現在歐洲每日確診病例比中國疫情高峰期時還要多。」

他在推特上也表示，「歐洲現在已經是 COVID19 大流行的震央，其確診病例和死亡人數超過了世界其他地區 (不含中國) 的總和，且現在每日新增確診病例比中國疫情高峰期的每日確診病例還要多。」

譚德塞呼籲各國盡速採取多種防疫措施。「不要只測試一種防疫手段，不要只追蹤接觸史、不要只做隔離、不要只做遠距社交，這些通通都做。」

「任何國家如果以為其他國家的大型流行病不會發生在自己身上，那都是致命的錯誤，因為任何國家都可能發生。」

根據約翰 · 霍普金斯大學彙編的數據，義大利目前是中國境外確診病例最多的國家，至少 15113 人感染，西班牙以 4334 人確診次之，尾隨在後的是德國和法國，迄今確診人數分別為 3156 人和 2882 人。

該大學數據顯示，截至週五早上，美國確診案例至少 1701 人，但因為非廣泛接受測試，美國實際確診人數仍是未知。

丹麥封關一個月

丹麥總理 Mette Frederiksen 週五宣布，為了防疫，自當地時間週六 12：00 PM 起對多數外國旅客封關至少 1 個月，到 4 月 13 日。

「所有遊客、旅行和假期，以及所有無法證明入境可靠理由的外國人都將被拒絕入境丹麥。」Frederiksen 說。

在丹麥工作的丹麥公民和外國人仍然可以自由出入該國，且食品、藥品和工業用品等貨物運輸也不受影響。

丹麥國民約 570 萬人，其中迄今 801 人確診、無人死亡。