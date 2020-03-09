法國財長：歐洲應實行「大規模」經濟刺激計劃

武漢肺炎疫情持續蔓延，法國財政部長在週一 (9 日) 表示，歐洲需要制定一項「大規模」的經濟刺激計劃以應對疫情爆發帶來的影響，並表示將會在下週一 (16 日) 歐盟財經首長會議上提出討論。

法國財政部長 Bruno Le Maire 呼籲，採取協調一致的行動來支持歐洲經濟。Le Maire 表示：「我期望歐洲作出強而有力、大規模和協調的反應，以避免疫情爆發後出現經濟危機。」

此外，Le Maire 也表示：「我將提出一系列財政和預算措施，這些措施將構成一項協調一致的大規模刺激計劃，使我們能夠重新啟動經濟機制。」

截至週日 (8 日) 晚間，法國已確診病例 1126 例，死亡 19 例，疫情對該地區第二大經濟體的影響越來越大。Le Maire 表示，隨著公共活動的取消和旅遊人數的減少，疫情可能會將導致法國 2020 年的經濟成長從先前預估的的 1.3% 削減至 1% 以下。

早些時候，法國央行估計今年第一季經濟將較上一季僅略有增長，並警告表示，由武漢肺炎疫情的爆發，法國經濟可能會嚴重放緩。法國銀行在每月的商業環境調查報告中，將第一季成長預期由先前的 0.3% 下調至僅 0.1%。

另一方面，在 2 月底至 3 月初期間，由法國央行所調查的 8500 名高管中，有近 20% 的人表示，預期武漢肺炎疫情的爆發將對業務造成影響，其中服裝業的比例高達 40%，建築則佔 15%。