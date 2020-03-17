美期貨電子盤止穩翻紅 亞股有撐 台股開低走高震盪約200點

美國聯準會重手撒錢華爾街不買單，美股昨 (16) 日再度迎來黑色星期一，道瓊指數暴跌近 3000 點，不過，隨著美股期貨電子盤止穩翻紅彈升約 2% ，亞股今 (17) 日表現抗跌，日股甚至翻紅，台股指數開盤後一度跌近 350 點，隨後開低走高跌點收斂不到 200 點，高低點差約 200 點，估成交值約 2500 億元，不過，新台幣開盤貶值 1 角，股匯市表現仍不容偏多看待。權值王台積電早盤跌幅超過 3.5%，拖累台股跌點約 80 點。

早盤見跌停板的個股超過 40 檔，包括威強電、東隆興、統新、大宇資、聯合、類比科、誠美材、直得、精材、家登、應華、銘旺科和三發地產等。

權值股仍是一面倒，50 大權值股僅大立光和鴻海力守平盤之上，其餘權值股走勢多偏弱。

統一投顧指出，疫情迅速蔓延，歐美地區淪陷，封城、鎖國、禁航和停產範圍擴大，全球經濟面臨休克狀態，儘管各國央行降息救市，美國利率歸零，但對疫情無效反而引發市場恐懼，隨著美股持續演出大逃殺，引爆全球危機，台股應謹慎因應。

永豐投顧則認為，儘管川普政府展現抗疫決心，眾院已通過經濟紓困法案，不過，聯準會政策利率來到 2008 年的歷史低點零利率，引發市場對景氣的擔憂，加上歐美疫情發展仍不明朗，在疫情顯著獲得控制前，美股不宜樂觀。