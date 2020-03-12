新興亞股週四血流成河 泰國、菲律賓均觸發10%熔斷

亞股新興市場週四 (12 日) 跌勢凶猛，多國股市不但在短時間內跌入熊市，也觸發了熔斷機制。

泰國、菲律賓均在週四當天挫至 10%，觸發熔斷機制，印尼交易所也在下挫幅度達到 5% 之後暫停交易。

泰國 SET 指數和菲律賓證券交易所指數均創下 2008 年 10 月以來的最大跌幅，原因是兩國嚴重依賴旅遊業，在旅遊限制加大下造成外資出逃。

依泰國股市規則，在跌幅達到 10% 時觸發第一階段熔斷，股市暫停交易 30 分鐘，如果跌幅達到 20%，就進入第二階段，再暫停交易 1 小時。

泰國股市週四上午突然急速下挫，觸發熔斷之後跌勢未止，終場 SET 指數收 1119.95 點，下跌 10.40%。類似的情況，菲律賓也跌破 10%，在當地時間下午 14：53 後暫停交易 15 分鐘，尾盤小升收 5736 點，跌幅為仍達 9.71%。

泰股走勢 (圖表取自 investing.com)

Principal Asset Management Co. 基金經理 Win Phrompaet 表示，市場現正對全球投資人的擔憂做出更多反應。

數據顯示，MSCI 東協指數本益比已跌至 14.5 倍，較 10 年的平均值低了約 2 個標準差。

新興亞洲貨幣也受重創，印尼盾兌美元週四下挫 1%，菲律賓披索與泰銖貶幅均在 0.7% 以上，泰銖與印尼盾今年以來的貶幅均在亞幣中名列前茅。