G7召開緊急視訊會議：致力確保全球金融穩定

美國總統川普週一 (16 日) 與 G7 成員國領袖針對武漢肺炎 (COVID-19) 召開緊急視訊高峰會，共同商討疫苗的研發、後續預防措施以及應對金融市場等相關對策，並誓言將「採取一切必要措施」來確保各國能同步預防疫情造成的經濟衰退。

武漢肺炎目前全球染疫人數高達 17.9 萬人，死亡人數飆升至 7057 人，各國為阻止疫情擴散，紛紛祭出旅遊限制與封鎖邊境等管制政策，加劇了全球金融股市動盪。

川普於週一與 G7 成員國 (加拿大、義大利、日本、英國、德國和法國) 領導人在白宮西廂進行了緊急視訊會議，以遏制疫情攀升造成的經濟動盪。

G7 領導人週一發表的聯合聲明中表示，他們將調動政府全部權力，同步與各國協調國內公共衛生措施，恢復市場對經濟的信心，並鼓勵科研合作。

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 強調，G7 成員國領袖會採取「一切必要措施」，以支持全球貿易和投資。

週一標普 500 暴跌 11.98%。過去兩週，全球股市跌幅超過 20%，創下有史以來最激烈的跌幅之一。

上週川普為防堵疫情而發布歐洲禁令，重創歐洲航空業，為此德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 和法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 週一 (16 日) 在視訊會議中，也尋求加強與美國協調，以援助航空業。

此外，庫德洛週一表示，G7 領袖和川普都支持日本首相安倍晉三繼續舉辦 2020 東京夏季奧運。

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