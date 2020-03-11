日經：線上學習商機帶動 蘋果計畫提高iPad產能20%

為配合政府防疫措施，中國中小學及大學在官方要求「停課不停學」的情況下，持續藉由線上教學進修，在線上學習商機挹注下，蘋果 (AAPL-US) iPad 需求趁勢崛起，甚至計畫提高產能 20%。

《日經亞洲評論》引述消息人士報導，自北京政府宣布採取檢疫措施以來，iPad 庫存持續走低。一位直接消息人士稱，蘋果近期指示今年上半年將最新版本的 iPad 產能提高 20％，高於疫情爆發前的產能預期。

「當官方要求學生停課不停學時，需求出現大量增長。」該消息人士稱目前 iPad 系列產品缺貨嚴重，最多需要等待四個星期，尤其是相對便宜的型號，供應步伐遠遠落後於需求成長。

截至 3 月 11 日，蘋果中國官方線上商店顯示，起價約 1.3 萬元新台幣的 128GB、10.2 英吋 iPad 需要三到四個星期的交貨時程，高價位的 256GB、12.9 英吋 iPad Pro(約新台幣 3.9 萬元) 最多則需等待兩週。

阿里巴巴、京東和天貓等中國主要電商平台皆指出，多數 iPad 系列產品目前都缺貨，等待發貨時間自幾週到一個月不等，天貓甚至規定平台上部分 iPad 型號的每人限購量。

自武漢肺炎爆發以來，疫情導致中國工廠大規模停工，部分工廠仍在努力招聘員工恢復產能。消息人士稱，通常在這個時期提高產能的情況少之又少，因為第一季主要為 iPad 組裝淡季，所需產能幾乎不到一半，然而當前情況就像每年新款 iPhone 的生產高峰期，員工必須加班以加速生產，他認為可能是線上學習激發了強勁需求。

根據 IDC 數據，蘋果作為全球最大平板電腦製造商，2019 年 iPad 全球出貨量超過 4800 萬台，擁有 37.6% 的市佔率，再來分別為三星的 16.3% 以及華為的 10.8%，蘋果在中國平板電腦市場則擁有 42.7% 市佔率，幾乎囊括一半，其次為華為的 36.7%。

2019 年中國平板電腦市場市佔率由蘋果的 42.7% 領先 (圖：日經亞洲評論)

IDC 技術分析師 Joey Yen 表示，通常在平板市場上，一旦用戶習慣使用蘋果的 iOS 系統，要他們轉換到 Android 系統的平板比較不容易。

不過她認為，若線上學習和在家工作需求大量噴發，其他平板供應商可能因此受惠。對於教育端來說，採用谷歌 Chrome 系統運作的平板因價格較划算，可能獲取更多市場份額；對於企業端來說，除了 iPad 外，採用 Windows 系統運作的微軟 Surface 平板也會是不錯的選擇。