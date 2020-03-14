趁便宜快買！川普下令採購原油 補滿SPR又提振經濟

美國川普總統週五表示，他已經指示能源部採購原油作為戰略原油儲備 (SPR)，以支持飽受打擊的能源產業。

「基於現在的油價，我已指示能源部長以非常優惠的價格採購大量原油，作為美國戰略儲備。」川普說。

「我們將填到最滿水準，為美國納稅人省下數十億美元，也幫忙我們的原油產業，並進一步實現宏偉目標，那是我們能達到且沒人認為有可能實現的目標——能源獨立。」

在原油價格歷經 2008 年以來最慘烈的一週後，川普做出上述決定。能源部已在週二暫停了出售 SPR 原油的交易。

在武漢肺炎衝擊需求、OPEC 與俄國相繼增產的背景下，原油本週重挫，價格維持在每桶 30 美元左右。在川普宣布此消息後，原油一度躍升 5%，但最終收斂。

美國大型能源公司股價也大跌，例如 Exxon Mobil (XOM-US) 和雪佛龍 (CVX-S) 本週分別大跌 20% 和 12%。

Again Capital 創始合夥人 John Kilduff 大讚川普此舉，「石油市場動盪時期，SPR 是美國可以利用的少數槓桿之一。天災或地緣政治動盪時期，可能導致供應緊繃或無法供應，此時 SPR 就能派上用場。過去釋出供應量讓價格漲勢短路，這次回補 SPR 可望讓當前拋售潮消退。」

NationsShares 投資長 Scott Nations 表示，「最新數據顯示，SPR 不足產能 9200 萬桶，現在正是補滿的最佳時機，價格很低，且我們在中東進行軍事行動，還有一點，俄國的損失就是我們的收穫。」

在政府努力確定武漢肺炎疫情對經濟成長的影響程度之際，美國購買 SPR 也是政府支撐美國經濟的舉措，川普週五談話也宣布美國進入緊急狀態。